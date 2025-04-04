Фармпроизводители выиграли, пациенты проиграли? Последствия запрещения нового регулирования рынка

С начала весны в Украине вступило в силу новое регулирование фармацевтического рынка. Хотя реформа должна была снизить цены на лекарства почти на треть, за месяц ее последствия оказались не столь однозначными, как планировалось. На сайте Министерства здравоохранения уже опубликовано постановление о маркетинговых договорах с соответствующим регулированием. Это свидетельствует об открытости властей к диалогу с представителями отрасли.

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Села и прифронтовые зоны могут остаться без аптек

Маркетинговые соглашения – законный способ сотрудничества производителей лекарств с аптеками. Благодаря этим сделкам аптеки, самое важное, могли делать скидки для людей на жизненно необходимые лекарства. А еще оплачивать важные услуги, которые не компенсируются регулируемой наценкой: поддерживать широкий ассортимент, консультировать клиентов, хранить товары должным образом и иметь постоянный запас медикаментов.

Новая регулировка существенно повлияла на экономическую устойчивость аптечного ритейла. Аптеки теряют возможность финансировать и поддерживать важные социальные инициативы и благотворительные инициативы, восстанавливать аптеки в прифронтовых населенных пунктах и обеспечивать доступность лекарств в регионах, где открытие аптек экономически невыгодно.

"Прифронтовые аптеки, мобильные аптечные пункты – для аптечных ритейлеров это дотационная история, социальная ответственность. Если нет рентабельности, то не за что поддерживать такие проекты и нерентабельные аптечные учреждения", – объясняют представители отрасли.

Закрытие аптек в отдаленных населенных пунктах создает так называемые фармацевтические пустыни – территории, где население лишено доступа к жизненно необходимым лекарствам. По оценкам экспертов, около 20-25% аптек рискуют закрыться в ближайшее время.

Именно производители, как утверждают эксперты, оказались единственными безоговорочными бенефициарами реформы. Цены на лекарства снизились только на ТОП-100 препаратов, а это всего 5-7% от общего ассортимента. Но средства, которые ранее выделялись на маркетинговые договоры и частично возвращались потребителям в виде скидок, теперь полностью остаются у производителей, что привело к прямому увеличению маржинальности их бизнеса.

Перераспределение денежных потоков – основное следствие реформы. По данным аналитической компании Proxima Research, наибольшую часть конечной цены на медикаменты формируют именно производители – 72% от конечной стоимости препаратов. Доля аптек составляет 20%, а дистрибьюторов – 8%.

Анализ динамики цен с ноября 2024 по март 2025-го выявил искусственное завышение производителями стоимости: в декабре цены на некоторые препараты начали расти и к марту увеличились в среднем на 30-40%. К примеру, препарат "Тонорма" (от давления) за три года вырос в цене втрое, а сейчас "подешевел" до цены начала 2024 года.

При этом общий доход крупнейших производителей (среди которых – "Интерхим" и "Дарница") еще в прошлом году превышал 25 млрд грн.

Показательно и сравнение налоговых поступлений: пять ведущих аптечных ритейлеров уплатили в госбюджет в 2024 году более 4,5 млрд грн налогов, тогда как один из крупнейших фармпроизводителей – компания "Дарница" – всего 590 млн грн налогов и сборов.

Справедливые правила игры: что нужно фармрынку?

Специалисты фармсектора отмечают: только при слаженной коммуникации производителя, дистрибьютора и аптеки возможно обеспечить доступность лекарственных средств как физически, так и экономически.

"Правила для каждого участника рынка должны быть справедливыми, экономически обоснованными и последовательными", – отмечают эксперты отрасли, предлагая введение системы открытых реестров цен с прозрачным контролем за наценками производителей и регулирование, а не полное запрещение маркетинговых договоров.

Многие меры, отвечающие лучшим европейским практикам, уже предприняты в Украине, однако многое еще предстоит сделать и развивать для обеспечения баланса интересов в первую очередь потребителей и всех участников рынка.