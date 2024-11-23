Ежегодно долги перед 'зелеными' инвесторами увеличиваются на 30%, – Тынный

В Украине существует проблема, когда долги перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников нарастают минимум на 30% ежегодно.

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Об этом заявил Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, инвестор в станции "зеленой" энергетики.

"В среднем в течение года уровень оплат достигает не более 70%. То есть год от года на 30% долги прирастают... Иначе говоря, долги накапливаются, а не сокращаются", – сказал Тинный.

Он отметил, что расчеты за выработанную "зеленую" энергию происходят в гривнах и из-за накопленных долгов инвесторы теряют средства в связи с девальвацией гривны, поскольку ссуды предоставлялись в валюте. Кроме того, импортное оборудование покупалось за валюту.

Он также рассказал, что недавнее объявление компанией "Укрэнерго" дефолта по уплате облигаций, а также ее долги перед "зелеными" инвесторами является результатом системного недофинансирования компании.

В то же время Тынный подчеркивает, что законодательство требует от Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ) обеспечивать безубыточность государственных энергетических компаний.

"Ее доходы ("Укрэнерго" – Ред.) определяются полностью тарифом, устанавливаемым Регулятором... Если у "Укрэнерго" тариф будет установлен тариф на уровне, который будет обеспечивать ее безубыточную деятельность – долгов не будет", – подчеркнул Тинный.

Вместе с тем он рассказал, что пока не видит действий со стороны государства, свидетельствующих о том, что идет работа над погашением предыдущих долгов в "зеленой" энергетике.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен. Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.