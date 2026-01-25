Европейские энергокомпании и банки должны поддержать энергетику Украины, – Тимченко

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко призвал европейские энергетические компании и банки поддержать украинскую энергосистему.

Видео дня

Об этом он заявил в интервью The Times.

"Генеральный директор крупнейшей частной энергетической компании Украины призвал европейские энергетические компании и банки поддержать электроэнергетическую инфраструктуру страны", – говорится в нем.

Тимченко отметил, что украинская энергосистема сейчас нуждается в оборудовании для восстановления после обстрелов.

"Нам нужно подержанное или новое оборудование для восстановления наших электростанций. Это необходимо, чтобы минимизировать дефицит генерации электроэнергии в стране, и, безусловно, нам также нужна финансовая поддержка", – подчеркнул он.

Ранее Тимченко заявлял, что в Давосе ДТЭК ищет партнеров для укрепления украинской энергосистемы.