Еврокомиссия признала ошибку в расчетах CBAM для Украины, – Качка

Европейская Комиссия допустила ошибки в расчетах влияния механизма CBAM на Украину, что уже подтвердили результаты первого квартала 2026 года. Поэтому необходимо пересмотреть действие этого механизма для нашей страны – учитывая, что мы не третья страна, а партнер ЕС.

Об этом заявил вице-премьер-министр по европейской интеграции Тарас Качка во время бизнес-саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

По его словам, стороны уже обсуждают возможные решения для исправления ситуации. "Мы способны найти понимание относительно того, как исправить что-то техническое, что привело к этой ошибке", – отметил он после переговоров с представителями Европейская Комиссия.

Более жестко ситуацию оценил министр экономики Алексей Соболев. Он заявил, что взаимодействие с ЕС по CBAM выглядело "странным", поскольку предыдущие предостережения Украины относительно негативных последствий не были учтены. По его словам, ЕС ранее не ожидал значительного влияния механизма, однако на практике он оказался значительно сильнее.

В частности, по оценкам украинской стороны, потери экспорта в металлургии в первом квартале 2026 года составили от 17% до 93% в зависимости от сектора.

Качка подчеркнул, что проблема имеет более широкий характер, и связана с подходом ЕС к Украине. "Европейская Комиссия должна относиться к Украине как к части собственного рынка, а не как к третьей стране", – отметил он, напомнив о статусе Украины как кандидата на вступление в ЕС и действие Соглашения об ассоциации.

Стороны договорились ускорить техническую работу по верификации выбросов и вынести вопрос на политический уровень. В Киеве отмечают, что необходимо оперативно исправить ошибки в применении механизма, чтобы избежать дальнейших потерь для украинской промышленности и сохранить доверие между Украиной и ЕС.

Как известно, Еврокомиссия не предусмотрела исключения для Украины в механизме экопошлины СВАМ несмотря на то, что мы имеем на него право по статье "форс-мажор". В ЕК заявили, что влияние СВАМ на украинскую экономику будет "минимальным". Но эти оценки оторваны от реальности: на самом деле, из-за экопошлин CBAM Украина потеряет 5% ВВП уже в 2026 году. В целом прогноз на этот год – минус 4,8% экономики, падение экспорта в ЕС на 7,8% и проседание перерабатывающей промышленности на 13,1%. Давление ощущается уже сейчас: экспорт длинного проката в ЕС упал на 60%, труб – на 44%. Завод "АрселорМиттал" Кривой Рог уже закрыл два своих предприятия: без работы остались более трех тысяч человек.