Еврокомиссия поможет Украине привлечь инвестиции в 'зеленую' энергетику через специальный фонд, – Верещинская

Европейская Комиссия поддерживает идею создания специального фонда, который будет стимулировать привлечение инвестиций в строительство "зеленых" электростанций в Украине.

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Об этом заявила директор Европейско-Украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская.

"Мы создали концепцию Фонда гарантирования цены на электроэнергию. Еврокомиссия является нашим огромным партнером по созданию фонда. Они поверили в создание и увидели реальную возможность разблокировать частные инвестиции в новые энергетические проекты в Украине", – сказала Верещинская.

По ее словам, суть работы фонда состоит в том, чтобы решить проблему рыночных рисков при продаже электроэнергии со станций возобновляемой энергетики.

Верещинская рассказала, что одно из крупнейших международных финансовых учреждений обратилось в Еврокомиссию с просьбой получить финансирование из программы Ukrainian Facility на внедрение этого инструмента.

"Сам фонд будет создан в этом году, а в следующем году он может выдать уже первые страховки", – уточнила директор ЕУЭА.

Она отметила, что правительства нескольких европейских стран рассматривают возможность наполнения этого фонда. Причем, его деятельность может распространяться на стимулирование строительства ветроэнергетики, солнечных электростанций и систем накопления энергии.

"Это будет очень хорошей историей, точно стимулирующей инвесторов делать новые проекты, довести существующие проекты до финальной реализации и подключения к сети", – заявила Верещинская.

Ранее представители инвесторов сообщали, что в Украине идет подготовка к созданию фонда, который будут финансировать международные финансовые организации, чтобы стимулировать строительство предприятий возобновляемой энергетики. Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия "зеленой" энергетики имели возможность получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период и это страховало их от колебаний цены электроэнергии на рынке.