'Это замедлит наш путь в ЕС': ФРТУ призвала УЗ не повышать тарифы на контейнерные перевозки

Украина интегрируется в ЕС, и для этого создает развитую логистическую сеть контейнерных перевозок, ведь это является залогом увеличения экспорта и производства в Украине. Но тарифные условия, которые создала "Укрзалізниця" для стимулирования контейнерных перевозок и увеличения торговли с ЕС, отдельные компании стали использовать для размывания доходной базы УЗ от перевозки навалочных грузов в морские порты Украины. Они используют контейнеры не как форму международной перевозки, а как тару для оптимизации грузового тарифа по Украине. Это нужно наводить порядок, и исправлять диспропорции в потребностях рынка и подвижного состава.

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Об этом заявил председатель Федерации работодателей транспорта Украины, первый министр транспорта Украины Орест Климпуш.

"Решением должна быть корректировка тарифов при перевозке контейнеров в пределах Украины (по внутренним накладным) и сохранение существующей системы тарифов при отправках контейнеров в международных железнодорожных перевозках (по СМГС/ЦИМ). Такой подход позволит "Укрзалізниці" получить дополнительные доходы от роста контейнерного грузопотока, и в то же время – не будет нести угроз для дальнейшей интеграции украинской и европейской транспортных систем и обеспечения потребностей двусторонней торговли", – отметил Климпуш.

Сейчас "Укрзалізниця" инициировала просто повышение стоимости железнодорожных перевозок в контейнерах с массой брутто более 26 тыс т – в компании аргументируют это необходимостью сближения стоимости перевозок в контейнерах и специализированном подвижном составе, и рассчитывают получить дополнительные тарифные поступления. Но при таком подходе будет нивелировано главное преимущество, которое стимулирует развитие железнодорожных контейнерных перевозок, и препятствует интеграции Украины в ЕС, отметил Климпуш.

"Без преувеличения, развитие железнодорожных контейнерных перевозок является стратегически важным для УЗ вектором развития грузовой вертикали – выход на новые рынки интермодальных перевозок и деятельности за рубежом для привлечения новых клиентов и грузопотоков. Сейчас рынок контейнерных перевозок является одним из немногих, который демонстрирует стабильный рост в среднем на 6% в год и имеет положительный прогноз на горизонте 2030 года. При этом исторически основная часть контейнеров в Украине транспортируется автомобильным транспортом, однако доля таких перевозок сокращается с 65-70% в 2014 году до 57% в 2024 году и железная дорога постепенно увеличивает свою долю – это очень позитивный тренд", – подчеркнул эксперт.

Как известно, "Укрзалізниця" также в очередной раз заявила о стремлении поднять тарифы на грузовые перевозки. На этот раз чиновники УЗ предлагают это назвать не повышением, а "индексацией", и хотят добиться увеличения тарифа на 20-40%.