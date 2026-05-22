Это уже не только об удобстве: почему украинцы все чаще покупают авто в кредит наличными

Еще несколько лет назад автомобиль для многих украинцев был скорее символом комфорта и размеренной жизни. Сегодня все изменилось: и для многих из нас автомобиль стал жизненной необходимостью.

В реальности нашей жизни с воздушными тревогами, постоянными изменениями планов, нестабильными графиками и необходимостью быстро подстраиваться под обстоятельства автомобиль все чаще становится инструментом, который помогает держать жизнь под контролем. Особенно для тех, кто ежедневно совмещает десятки задач: работу, семью, детей, бытовые дела и помощь родителям. Когда день расписан буквально поминутно, зависимость от общественного транспорта начинает стоить значительно дороже, чем кажется на первый взгляд.

Это уже не только о неудобстве. Это о потерянном времени, привязанности к расписанию движения транспорта, дополнительной усталости и ограниченном времени с близкими – особенно в реальности, когда начинаешь ценить каждый спокойный час рядом с семьей. Когда нужно отвезти-привезти детей, заехать к родителям, решить рабочие вопросы, купить продукты, встретиться с друзьями и при этом просто успеть жить.

И если раньше люди часто откладывали покупку автомобиля "на потом", когда будет достаточно собственных средств, то сегодня все больше украинцев приходят к мысли: надо жить здесь и сейчас, ничего нельзя откладывать на завтра, а собственное время, комфорт и безопасность – это жизненная необходимость.

Именно поэтому сейчас банки фиксируют стабильно высокий спрос на кредиты наличными на крупные покупки, в том числе и автомобили. Часто люди уже имеют машину, но понимают: старая машина перестает давать ощущение надежности и комфорта, которого сегодня особенно хочется.

В Sense Bank рассказывают: все чаще клиенты воспринимают кредит как возможность быстрее решить жизненный вопрос именно тогда, когда это нужно.

Об одной из таких историй рассказали нам в банке. После того, как муж ушел защищать Украину, жена фактически осталась самостоятельно решать все бытовые вопросы семьи. Двое детей, ежедневные школа, садик, кружки, помощь пожилым родителям, работа, постоянные поездки по городу и необходимость все своевременно успевать.

На тот момент у семьи уже была машина – старенькая Skoda, которая все чаще требовала ремонта, то есть дополнительных вложений. "Когда ты едешь и не знаешь, что именно может подвести на этот раз, это уже не о комфорте, а о постоянном стрессе и дополнительных расходах", – примерно так описывают свой опыт многие владельцы подержанных авто.

Семья имела около 300 тысяч гривен собственных сбережений. Но для покупки нового автомобиля этого было недостаточно. В результате клиентка воспользовалась кредитом наличными в Sense Bank и приобрела новый Hyundai i30 у дилера, а затем продала свою машину и частично оплатила кредит.

Вместе с новым авто она получила гораздо больше, чем просто другую машину. Появилось ощущение, что жизнь можно планировать: без спешки искать такси после тревоги, без страха, что автомобиль сломается посреди дороги и без постоянного истощения от попыток все успеть.

В банке говорят: сегодня для многих клиентов авто – это прежде всего о комфорте жизни, о возможности меньше времени проводить в дороге и больше с детьми, семьей, друзьями или просто наедине с собой. Особенно в условиях, когда люди эмоционально истощены постоянным стрессом и хотят хотя бы часть своей жизни сделать более предсказуемой и комфортной.

И именно здесь кредит наличными для многих оказывается более гибким решением, чем классический автокредит. Клиент может выбрать тот автомобиль, который нужен семье сейчас: новый или подержанный, приобрести в любом салоне или у частного продавца. И при этом автомобиль не нужно передавать банку в залог.

Еще одно важное преимущество: отсутствие обязательного страхования КАСКО, которое при классическом автокредитовании является необходимым условием покупки авто в кредит и может существенно увеличивать общую стоимость покупки. Ориентировочно для выбранного семьей Hyundai i30 страховка КАСКО могла бы стоить около 55 тысяч гривен в год при оформлении целевого автокредита. Для многих семей это становится еще одним аргументом в пользу более гибкого финансового решения без дополнительных обязательных расходов.

Поэтому семья, оформив кредит наличными на приобретение автомобиля на сумму 570 тысяч гривен сроком на 5 лет, платит около 19 762 гривен в месяц и уже пользуется новым автомобилем, живя в собственном ритме без постоянной спешки и истощения дорогой.

Также клиенты ценят скорость оформления. Если при классическом автокредитовании процесс может быть длиннее из-за дополнительных проверок, согласования и оформления залога, то кредит наличными позволяет значительно быстрее получить решение и средства. В Sense Bank отмечают: во многих случаях клиент может получить решение и финансирование в течение одного дня, при условии, что предоставил все необходимые документы.

Отдельную роль в этом играет цифровая экосистема банка. В приложении Sense SuperApp клиент видит все детали по кредиту, а также параметры, график и контроль платежей. Для многих это становится важным преимуществом, ведь позволяет обслуживать кредит дистанционно, в любое время. В современном ритме жизни, когда люди привыкли решать большинство финансовых и бытовых вопросов онлайн, скорость и простота сервиса становятся не менее важными, чем сами условия кредитования.

Впрочем, в банке отмечают: независимо от типа кредитования, решение о займе должно быть взвешенным. Перед оформлением кредита стоит реально оценить собственную финансовую нагрузку и обращать внимание не только на рекламную ставку, но и на полную стоимость кредита. Также важно заранее учитывать сопутствующие расходы на автомобиль: топливо, техническое обслуживание, страхование и возможные непредвиденные расходы.

Сегодня украинцы все реже воспринимают автомобиль исключительно как статусную покупку. Для кого-то это способ безопасно возить детей, для кого-то возможность быстрее решать рабочие вопросы, а для кого-то шанс вернуть себе несколько дополнительных часов ежедневно.

Поэтому собственный автомобиль – это больше о возможности быть рядом с близкими, быстрее реагировать на вызовы повседневной жизни, иметь больше свободы и немного больше контроля над собственным временем. А иногда – просто о возможности после тяжелого дня сесть в авто, включить любимую музыку, забрать детей и поехать исследовать замки Украины. Или заехать за кофе и спокойно вернуться домой без спешки и истощения по дороге.

Именно поэтому финансовые инструменты постепенно меняют свое значение: они становятся не способом "купить что-то дорогое", а возможностью не откладывать комфорт, безопасность и качество жизни на неопределенное "когда-то потом".

