Это произойдет впервые: Пенсионный фонд начнет по-новому выплачивать долги по решениям

В Украине впервые в бюджете Пенсионного фонда будут отдельно выделены средства именно на выплаты по судебным решениям. При том долги по судебным решениям уже достигают 85 млрд грн (украинцы через суд задним числом повышали свою пенсии). Выделение будет происходить в зависимости от источников финансирования.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак. Так, выплаты по судебным решениям разделят на:

те, которые должны финансироваться из государственного бюджета (потому что касаются "специальных" пенсий, которые выплачиваются именно за счет средств госбюджета);

те, которые должны финансироваться из страховых взносов.

"В результате законодательных коллизий, неоднородной судебной практики, трактовки судами любых изменений в социальном законодательстве как "сужение прав и свобод граждан", за 5 лет количество судебных решений по пенсиям выросло более чем в 26 раз – с нескольких десятков тысяч до 758 тысяч. БОЛЬШУЮ половину суммы, присужденной по решениям судов, государство уже выплатило. Тем не менее, сумма долга, который еще не выплачен, на сегодня составляет почти 85 млрд грн", – написала Марчак.

Для выполнения судебных решений будут применяться одинаковые правила: и для "текущих" судебных решений (где речь идет о текущих выплатах пенсии после перерасчета во исполнение судебных решений), и для "ретроспективных" – то есть доначисленных доплат за предыдущие годы.

Ежемесячные выплаты: выплаты будут осуществляться всем одновременно, пропорционально средствам, имеющимся в бюджете ПФУ в каждый конкретный месяц. Возможно, для кого-то это не идеальный вариант, но это точно не формат, который был раньше, – "когда-то потом".

Вся информация о решениях, принятых Пенсионным фондом на выполнение, будет содержаться на портале ПФУ; она будет отображаться в личном кабинете человека. Постановление уже вступило в силу, продолжается техническая подготовка к его реализации.

"И да, оно – не "волшебная палочка", которая мгновенно закроет 85 млрд долгов. Но это системный, справедливый и прозрачный механизм, который позволяет начать движение в правильном направлении и вернуть государству репутацию того, кто выполняет взятые на себя обязательства", – пишет Марчак.

В результате законодательных коллизий, неоднородной судебной практики, трактовки судами любых изменений в социальном законодательстве как "сужение прав и свобод граждан", за 5 лет количество судебных решений по пенсиям выросло более чем в 26 раз – с нескольких десятков тысяч до 758 тысяч. На сегодня государство выплатило долги только по тем решениям, которые вступили в силу до 20 ноября 2020 года. Другие - до сих пор "стоят в очереди" Именно поэтому мы сделали еще один важный шаг: Правительство утвердило единый порядок выплат пенсий и доплат, назначенных по решениям судов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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