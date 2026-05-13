'Если война это не форс-мажор, то что?' В Европарламенте призвали пересмотреть нормы экопошлины CBAM для Украины

Депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию пересмотреть подход к применению механизма углеродной пошлины CBAM в отношении Украины, подчеркнув, что условия полномасштабной войны требуют отдельного режима или специальных исключений. Эти вопросы обсуждались во время заседания Комитета Европарламента по вопросам окружающей среды, климата и безопасности пищевых продуктов (ENVI), где рассматривались изменения в Регламент CBAM и создание Временного фонда декарбонизации.

Докладчик по CBAM, депутат Европарламента Мохаммед Шагим заявил, что нынешний механизм форс-мажора фактически не учитывает реалии войны в Украине. "Я не могу представить, какая ситуация подпадает под форс-мажор, если военные обстоятельства Украины не подпадают", – подчеркнул он.

По словам Шагима, Украина "очевидно не имеет возможностей" для проведения декарбонизации в необходимом темпе, и не может обеспечить независимую верификацию данных о выбросах в условиях войны. Он предложил отдельно обсудить этот вопрос, чтобы найти для Украины специальное решение.

Представитель Европейской народной партии Петер Лизе также публично поддержал необходимость отдельного подхода. "Я не хочу открывать ящик Пандоры, но Украина это действительно особый случай", – подчеркнул он и обратился к Еврокомиссии с вопросом, почему Брюссель пока не рассматривает возможность исключений для Украины.

Докладчик по Временному фонду декарбонизации Паскаль Канфен также поддержал позицию коллег и заявил, что разочарован отсутствием четкого ответа Еврокомиссии по Украине.

Представительница Европейской комиссии Мария Елена Скоппио фактически избежала ответа на заявления евродепутатов: она заявила, что Украина "не является частью нынешнего доклада", поэтому Комиссия не будет комментировать возможность специального режима или применения форс-мажора.

Во время дискуссии депутаты также активно обсуждали более широкие последствия CBAM для европейской промышленности и конкуренции на мировых рынках – в частности, Паскаль Канфен прямо связал механизм CBAM с рисками усиления позиций России на экспортных рынках. По его словам, европейские производители сталкиваются с дополнительными углеродными затратами, тогда как российские конкуренты таких расходов не имеют. "ЕС не должен делать такой подарок России", – заявил Канфен.

Как известно, Еврокомиссия не предусмотрела исключения для Украины в механизме экопошлины СВАМ несмотря на то, что мы имеем на него право по статье "форс-мажор". В ЕК заявили, что влияние СВАМ на украинскую экономику будет "минимальным". Но эти оценки оторваны от реальности: на самом деле, из-за экопошлин CBAM Украина потеряет 5% ВВП уже в 2026 году. В целом прогноз на этот год – минус 4,8% экономики, падение экспорта в ЕС на 7,8% и проседание перерабатывающей промышленности на 13,1%. Давление ощущается уже сейчас: экспорт длинного проката в ЕС упал на 60%, труб – на 44%. Завод АрселорМиттал Кривой Рог уже закрыл два своих предприятия: без работы остались более трех тысяч человек.