Если поступление уже сейчас: как оплатить обучение, не имея сбережений

Каждый год тысячи украинских семей проходят один из важнейших этапов в жизни своих детей – выбор будущего. Для кого-то это поступление в университет, для кого-то – в частную школу, которая открывает больше возможностей для обучения. Вместе с выбором учебного заведения перед родителями возникает несколько вопросов: как обеспечить ребенку желаемый старт, комфортный процесс обучения и в то же время профинансировать обучение, не отказываясь от важных семейных планов и потребностей.

Особенно актуальным этот вопрос является сегодня. В условиях войны и экономической неопределённости украинские семьи более внимательно планируют расходы и стараются сохранять финансовую стабильность. В то же время образование остается одной из тех сфер, где решения нельзя откладывать. Вступительная кампания имеет свои сроки, и важно не упустить возможность учиться по желанной специальности или в желаемом учебном заведении.

Накануне вступительной кампании всё больше клиентов обращаются в Sense Bank с вопросами о финансировании образования. Одну из таких историй нам рассказали специалисты банка.

Сын супружеской пары из Киева в этом году поступает на специальность по кибербезопасности. К этому моменту он шел несколько лет: дополнительные занятия, профильные курсы, подготовка к экзаменам и постоянная работа над собой. Когда стали известны условия поступления, семья поняла, что на бюджетную форму обучения парню не хватает нескольких баллов, а для обучения по контракту нужно будет найти определенную сумму уже в ближайшее время.

Часть средств родители накопили заранее, однако полностью покрыть стоимость обучения за счёт сбережений не удастся. А откладывать поступление на год семья не хочет. Ведь ребенок уже определился со своим профессиональным путем, вложил силы в будущую профессию, и терять целый год из-за финансовых обстоятельств кажется неправильным решением.

История этой семьи – лишь одна из многих, ведь каждый год тысячи украинских родителей сталкиваются с выбором: как обеспечить образовательные планы ребенка именно сейчас. Специалисты Sense Bank отмечают, что участились обращения в банк по поводу финансирования именно образования. Для одних семей актуально поступление в высшее учебное заведение или колледж, для других – обучение в частной школе.

Именно для таких случаев Sense Bank предлагает кредит на обучение. Его можно использовать для оплаты обучения в высших учебных заведениях или частных школах. Продукт доступен как для родителей, которые финансируют образование детей, так и для самих студентов, которые инвестируют в свое образование.

"Кредит на обучение позволяет профинансировать получение образования в высших учебных заведениях или частных школах и распределить финансовую нагрузку на более длительный период. Это дает возможность семьям принимать решения об обучении исходя из образовательных целей, а не только из текущих финансовых возможностей", – комментирует Ольга Пархоменко, директор по развитию розничного бизнеса Sense Bank.

Например, если стоимость обучения в год составляет в среднем 50 000 грн, ежемесячный платеж по кредиту может составить 2 984 грн на срок 24 месяца*.

В то же время образование не ограничивается только университетами и школами. Сегодня многие украинцы инвестируют в дополнительные знания и навыки: изучают иностранные языки, проходят профессиональные курсы, получают новые сертификаты или осваивают новые специальности, чтобы расширить свои карьерные перспективы. Для таких целей клиенты могут воспользоваться кредитом наличными и самостоятельно определить направление использования средств.

В банке советуют заранее оценивать потребность в финансировании и выбирать финансовый инструмент в соответствии с конкретной образовательной целью: кредит на обучение – для оплаты обучения в высшем учебном заведении или частной школе, кредит наличными – для других образовательных нужд и профессионального развития.

Оформить кредит наличными можно онлайн через Sense SuperApp (решение принимается в течение суток), а вот для оформления кредита на обучение нужно будет посетить отделение.

Впрочем, для большинства семей поступление не заканчивается заключением договора с учебным заведением. На самом деле, именно после этого начинается новый этап – когда ребенок постепенно становится более самостоятельным.

Для многих родителей это момент, когда сын или дочь делают первый шаг во взрослую жизнь. И даже если обучение проходит в другом городе, семья всё равно стремится оставаться рядом и помогать в повседневных делах.

Именно поэтому сегодня важен не только вопрос оплаты обучения, но и удобство управления семейными финансами. В Sense Bank отмечают, что клиенты пользуются цифровыми сервисами банка для ежедневных расчетов, переводов средств и поддержки близких.

Через Sense SuperApp клиенты могут осуществлять переводы, оплачивать услуги, проводить валютно-обменные операции, управлять своими картами и пользоваться другими сервисами банка. Отдельно банк развивает решения для семей, в частности Семейную карту, которая позволяет удобно организовать совместное использование средств между членами семьи. Это может быть особенно актуально для родителей, чьи дети учатся в другом городе и нуждаются в регулярной финансовой поддержке.

Выбор учебного заведения или будущей профессии часто становится одним из самых важных решений в жизни молодого человека. И хотя оплату обучения не всегда удается спланировать идеально, многие родители стремятся поддержать ребенка именно в тот момент, когда перед ним открываются новые перспективы.

Ведь студенческие годы проходят быстро, а знания, опыт и новые возможности, которые они открывают, остаются с человеком на всю жизнь. Именно поэтому для многих семей образование остается инвестицией, ценность которой не зависит от времени или обстоятельств.

*-Реальная годовая процентная ставка зависит от суммы и срока кредита и может составлять от 43,93% – при максимальном сроке 60 месяцев до 44,97% – при минимальном сроке 12 месяцев.

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