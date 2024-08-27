Энергетики ДТЭК вернули свет в 433 тыс. домов в Одесской, Донецкой и Днепровской областях.

Специалисты ДТЭК Сети возобновили электроснабжение 135 населенных пунктов, пострадавших из-за вражеских атак. Благодаря этому свет вернулся в дома 433,5 тысяч семей на Одесщине, Донетчине и Днепровщине.

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Об этом говорится в сообщении компании.

Вчерашняя массированная вражеская атака повлекла за собой обесточивание ряда энергетических объектов в Одесской области. Как только это стало возможным, специалисты энергокомпании восстановили свет для 378,9 тысяч семей жителей региона.

Тем временем наиболее активные бои продолжаются в Донецкой области. Как только ВСУ предоставляют разрешение на проведение работ, энергетики компании продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами сети и оборудование. На прошлой неделе удалось вернуть электричество в доме 38,7 тысячи семей прифронтового региона.

Днепровщина также постоянно подвергается враждебным обстрелам, особенно ее южная часть. За неделю специалистам ДТЭК удалось восстановить ряд повреждений сетей после вражеских атак и вернуть свет для 15,9 тысячи семей.

В ДТЭК Ахметова отмечают, что энергетики делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они приступают к работам сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.