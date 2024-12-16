Экспорт плоского проката из Украины упал почти до двухлетнего минимума – СМИ

Металлургические компании Украины по итогам ноября снизили экспорт плоского стального проката на 56,4% по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с ноябрем 2023 г. объемы упали на 49,2%, до 66,2 тыс. т. Основные причины – неблагоприятные условия на глобальном рынке стали, а также внутренние вызовы для отрасли – в частности высокие цены на транспортировку и газ.

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Об этом пишет GMK centr со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

Отгрузка плоского проката упала до минимума с апреля 2023-го – когда отрасль приходила в себя от длительных перебоев по поставкам электроэнергии. С этого времени экспорт удерживался на уровне не ниже 100 тыс. т ежемесячно.

"Низкие результаты ноября указывают на трудности, возникающие из-за неблагоприятных условий на глобальном рынке стали, в частности в ЕС, основном экспортном рынке для украинских металлургов, а также внутренние вызовы для отрасли, среди которых – проблемы с энергоснабжением, рост цен на логистику, недостаток квалифицированных кадров и др.", – указывают в GMK Center.

Напомним, ранее стало известно, что НКРЭКУ планирует существенно повысить тариф на передачу электроэнергии, а также более чем на 300% увеличить тариф на транспортировку газа. Одновременно появилась информация о том, что "Укрзалізниця" планирует повышение тарифа на грузовые перевозки на 40%. Одновременное увеличение указанных тарифов, по оценкам экспертов, приведет к кризису в промышленности Украины и нанесет критический ущерб экономике и ВВП.