Экспорт лома из Украины в 2025 году вырос на 63,4% в 2025 году

Ломовая отрасль Украины по итогам июня 2025 года увеличила экспорт лома черных металлов на 115,2% по сравнению с июнем 2024-го, и на 66,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

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Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на базе данных Государственной таможенной службы.

Ключевым направлением экспорта сырья остается Польша: туда направлено 70,5% от общего объема поставок.

В 2024 году экспорт лома из Украины вырос на 60% по сравнению с 2023 годом – до 293,2 тыс. т. В 2023 году объемы отгрузок сырья за рубеж превысили 182,5 тыс. т, что в 3,4 раза больше, чем годом ранее.

Ранее эксперты объясняли, что лом вывозят в Польшу, поскольку в Украине действует пошлина в 180 евро на экспорт лома в страны, не входящие в ЕС. Зато ставка пошлины на экспорт в ЕС – нулевая. Поэтому ряд недобросовестных экспортеров путем махинаций вывозят лом сначала в ЕС, чтобы избежать таможенных платежей, а затем – в третьи страны, в частности Турцию. Из-за такого реэкспорта, по оценкам нардепа Дмитрия Кисилевского, Украина потеряла уже более 2 млрд бюджетных поступлений. Теперь, по оценкам президента ОП Укрметаллургпром Александра Каленкова, потери бюджета достигли уже 3 миллиарда гривен.

В 48 странах мира введено 75 ограничений на экспорт металлолома, потому что сырья становится все меньше, а надо его больше, особенно если металлургия в стране модернизируется. В ЕС сейчас действуют ограничения экспорта лома в страны, не входящие в ОЭСР. Но Еврокомиссия уже начала работу над тем, чтобы еще больше урезать отток сырья.

В таких условиях целесообразнее экспортировать готовую сталь, произведенную из лома, а не сам лом – ведь металлургические предприятия являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.