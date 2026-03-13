Экспорт электроэнергии из Украины пока минимален, но важен для экономики, – Прокип

Объемы экспорта электроэнергии из Украины, о котором в последние дни активно говорят в публичном пространстве, остаются минимальными. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктор экономических наук Андриан Прокип.

По его словам, говорить о полноценном восстановлении экспорта пока преждевременно, ведь речь идет лишь о кратковременных поставках в часы профицита электроэнергии.

"Сказать, что экспорт возобновился — это очень громко. На самом деле он происходил только в течение двух дней в очень небольшом объеме — около 37 МВт-ч. Но если есть возможность экспортировать электроэнергию в часы профицита, то энергетические компании должны это делать, ведь это валютные поступления для страны", — объяснил Прокип.

Эксперт напомнил, что в январе и феврале страна установила рекорды по импорту из-за дефицита мощностей, вызванного российскими атаками на энергетическую инфраструктуру.

По его словам, импорт электроэнергии часто осуществляется по высоким ценам и оплачивается валютой, поэтому любые возможности для экспорта даже небольших объемов электроэнергии являются экономически важными для страны.

Напомним, Украина возобновила экспорт только в те часы, когда производство электроэнергии превышает потребление, в частности из-за роста солнечной генерации днем.