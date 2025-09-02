В Украине украли 25 млн грн на электроэнергии для военных: объявлены подозрения

Украинские правоохранители разоблачили бывшего руководителя квартирно-эксплуатационных управлений и подрядчика на завладении средствами на обеспечение потребностей подразделений Вооруженных сил Украины. В результате государству был нанесен ущерб на 25 млн грн.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности. Теперь одному из фигурантов грозит до 8 лет лишения свободы, другому – до 12.

Как работала схема

Бывший начальник квартирно-эксплуатационного управления, который ранее занимал эти должности в двух областях, заключил ряд договоров с обществом на поставку электроэнергии для ВСУ. Позже условия по стоимости электроэнергии пересмотрели вопреки принципам прозрачности и экономичности бюджетных расходов, а также без объективных оснований.

Якобы из-за колебаний цен на рынке стоимость энергоресурсов искусственно завысили и внесли изменения в первичные документы. В результате государству был нанесен ущерб на почти 25 млн грн.

Фигурантам уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. В частности:

экс-начальнику квартирно-эксплуатационных управлений – в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УКУ), за что предусмотрено наказание в виде 5-8 лет лишения свободы;

– в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УКУ), за что предусмотрено наказание в виде 5-8 лет лишения свободы; руководителю общества-поставщика – в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 УКУ), за что ему грозит 7-12 лет тюрьмы.

В Украине потратили 25 млн грн на некачественное снаряжение для ВСУ

Ранее правоохранители разоблачили хищение бюджетных средств во время государственных закупок снаряжения для нужд Вооруженных сил Украины. В результате бюджету был нанесен ущерб на 25,7 млн грн.

Речь идет о 18 тыс. защитных баллистических очков-масок, которые в декабре 2024 года поставил государственному предприятию Минобороны директор общества по условиям заключенного договора. Отмечается, что по результатам проведения лабораторных испытаний уже первые образцы товара получили отрицательные выводы.

Но начальник специализированного подразделения и другие должностные лица Минобороны должным образом не проконтролировали качество поставленного товара и не инициировали проведение повторных испытаний в аккредитованных лабораториях. Зато были предоставлены положительные протоколы испытаний от другой организации, а начальник спецподразделения Минобороны утвердил партию товара как качественную.

Также OBOZ.UA сообщал, что чиновника Министерства обороны подозревают в получении взятки в $1,3 млн. Деньги должны были стать платой за победу в конкурсе на строительство жилого дома для военнослужащих и их семей в Киеве. Речь идет, вероятно, о в.и.о. начальника Центрального теруправления капитального строительства МО Виталия Гайдука.

