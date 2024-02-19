Экономика Украины требует смягчения валютных ограничений для дальнейшего развития, – эксперт

Национальный банк Украины сделал правильно, введя валютные ограничения в начале войны. В то же время за два года наша экономика стала сильнее, а национальная валюта демонстрирует стабильность, поэтому эти валютные ограничения нужно смягчать.

Такое убеждение выразил кандидат политических наук, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко.

"Монетарная политика Нацбанка во время войны должна обеспечивать финансово-экономическую стабильность, и многие ограничительные меры предусмотрены именно этим. Но ВВП увеличился на 5% даже во время войны, и мы видим стабильную национальную валюту. На фоне того, что бизнес уже адаптировался к новым, современным реалиям, НБУ нужно ввести более гибкую валютную политику", – отметил он.

Эксперт уточнил: общее состояние экономики пока остается слабым. В то же время, есть такие сегменты экономики, которые действительно нуждаются в смягчении условий и улучшении инвестиционного климата.

"У бизнеса есть запрос на ослабление ограничений и улучшение инвестиционного климата. Поэтому, думаю, стратегически меняться политика Нацбанка не будет. Но она должна стать более адаптивной и открывать возможности для инвестиций конкретным секторам экономики, которые сейчас уже адаптировались, стали на ноги и нуждаются в инвестициях", – резюмировал Буряченко.

Напомним, ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.

В свою очередь, Кабинет министров обратился к НБУ с просьбой разрешить продажу валюты крупным отечественным компаниям и холдингам и дальнейшее ее перечисление для расчетов по еврооблигациям и с западными кредиторами.