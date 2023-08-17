Экономика Украины нуждается в мощном развитии 'зеленой' энергетики, – Омельченко

Экономика Украины в следующие десятилетия потребует мощного развития предприятий зеленой энергетики и поэтому сейчас важно вывести эту отрасль из финансового кризиса, считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Уверен, что без мощного развития сектора ВИЭ на протяжении следующих 20-30 лет в украинской экономики нет будущего. При этом новые проекты при нормальной работе рынка уже не нуждаются в субсидиях", - сказал Омельченко.

По его словам, "зеленая" генерация не только экологична, но и экономически выгодна.

"По состоянию на 2023г. себестоимость производства на новых СЭС составляет 60 долл. США за МВт-час, на ВЭС – 50, а на новых АЭС – 180 долл.США за МВт-ч.", – комментирует Омельченко статью из The New York Times .

Он отмечает, что в этих условиях становится понятным, что будущее будет за предприятиями "зеленой" энергетики.

"Но, к сожалению, в Украине, несмотря на очевидное, продолжают искусственно загонять сектор ВИЭ в убытки", - сказал Омельченко.

Он подчеркнул, что уровень оплаты за производство чистой энергии в Украине не превышает 50%, а недоплаты ГП "Гарантированный покупатель" перед предприятиями ВИЭ достигли 25 млрд грн.

"Без АЭС и ТЭС мы еще долго не обойдемся. Это очевидно, но роль ВИЭ должна постепенно расти", – отметил эксперт.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила решение, которое поможет разблокировать выплату задолженности по "зеленому" тарифу производителям электроэнергии из возобновляемых источников.