Экономической основы для развития децентрализованной энергетики в Украине пока недостаточно, – Зайченко

В Украине недостаточно экономической основы для развития децентрализованной энергетики, что подтверждается малой заинтересованностью инвесторов и инвестициями в это направление.

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Об этом заявил главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Чтобы инвестор пришел и начал строить, генерация должна быть экономически сбалансирована, зарабатывать средства за свою работу в энергосистеме. Пока она не строится", – сказал Зайченко.

По его словам, основная причина – нужная генерация не строится, поскольку у инвесторов нет понимания, как она будет зарабатывать.

"Никто не видит экономики этого нового поколения. Хотя потребность в ней есть, потребность даже перезрела и нужно развивать это децентрализованное поколение для того, чтобы обеспечить устойчивость и гибкость нашей энергосистемы", – отметил Зайченко.

Он добавил, что энергосистема Украины пока достаточно негибкая. Именно децентрализованное поколение может предоставить услугу обеспечения гибкости энергосистемы.

"При текущих ценах на энергоресурсы и электроэнергию уменьшение мощности приводит к снижению коэффициента экономической эффективности этого поколения или продлению срока окупаемости таких проектов", – уточнил главный диспетчер.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что Украина должна максимально способствовать привлечению инвестиций в строительство распределенной энергетики, чтобы повысить свою энергетическую безопасность.