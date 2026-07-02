Эко-налог CBAM обойдётся Украине в 3 % ВВП к 2030 году, – Каленков

Европейский механизм углеродной корректировки импорта (CBAM) в сочетании с новыми тарифными квотами ЕС создает серьезные риски для украинской металлургии и может фактически закрыть для нее основной экспортный рынок.

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Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков во время брифинга "Влияние механизма CBAM на экономику Украины: вызовы, риски и возможности для совместного "зеленого" перехода Украины и ЕС".

По его словам, ЕС вводил CBAM для выравнивания конкурентных условий между европейскими производителями и импортерами из стран, где отсутствует система ценообразования на выбросы CO₂. Но Украина из-за войны оказалась в совершенно иных условиях, чем остальные страны, подпадающие под действие нового механизма.

Каленков напомнил, что еще с 2014 года украинская металлургия потеряла значительную часть производственных мощностей, а после начала полномасштабного вторжения – предприятия Мариуполя, логистику и возможность накапливать средства для масштабной модернизации.

"Мы работаем в режиме выживания последние четыре с половиной года. Это не то время, когда предприятия могут накапливать финансовые ресурсы для многомиллиардных инвестиций в декарбонизацию", – подчеркнул он.

По словам Каленкова, даже несмотря на войну украинские металлургические компании ежегодно инвестируют в поддержание производства 700–800 млн евро. Но полноценное сокращение выбросов CO₂ требует не локальной модернизации, а фактически полной перестройки металлургических комбинатов.

Он подчеркнул, что в условиях войны украинские предприятия практически лишены возможности привлекать такое финансирование.

Каленков также заявил, что у Украины были все основания претендовать на применение к ней положения о форс-мажоре, предусмотренного регламентом CBAM.

"Если и есть страна, которая имеет право апеллировать к применению форс-мажорных обстоятельств, то это Украина", – отметил он.

По словам президента "Укрметаллургпрома", содержательный диалог между Украиной и Европейской комиссией по этому вопросу фактически начался лишь в последнее время, хотя бизнес настаивал на необходимости таких переговоров на протяжении нескольких лет.

Отдельно Каленков обратил внимание на зависимость украинской металлургии от европейского рынка. Если до 2022 года в страны ЕС поставлялась примерно треть украинской металлопродукции, то после потери морской логистики доля Евросоюза в экспорте выросла до 80–90%.

"Европейский Союз, применяя CBAM к Украине, фактически лишает нас этого рынка", – заявил он.

По словам Каленкова, оценки негативного воздействия механизма также существенно различаются. Если Европейская комиссия прогнозировала потери для Украины лишь на уровне 0,01% ВВП, то исследования украинских и международных экспертов оценивают их в 0,8–0,9% ВВП уже в этом году и до 3% ВВП к 2030 году.

Он отметил, что негативные последствия уже стали реальностью.

В частности, по его словам, после запуска CBAM компания "АрселорМиттал Кривой Рог" была вынуждена прекратить поставки отдельной продукции в ЕС, сократить производство и начать оптимизацию персонала.

Дополнительным ударом для отрасли Каленков назвал новые тарифные квоты ЕС на импорт металлопродукции.

По его словам, хотя в целом Евросоюз сокращает квоты примерно на 43%, для Украины они уменьшаются почти на 60%, поскольку для расчета использован период 2022–2024 годов, когда украинская металлургия работала в самых тяжелых условиях войны.

"Из-за CBAM и тарифных квот Украина фактически лишается европейского рынка", – подытожил Каленков.

Он также предупредил, что уже с 2028 года действие CBAM может быть распространено на продукцию следующих отраслей – машиностроение, металлические изделия, канаты, метизы и другие товары с высокой долей стали. По его мнению, без специального решения ЕС это создаст дополнительные риски для значительной части украинского промышленного экспорта.