Эффективность управления средствами в 'Укрзалізниці' вызывает сомнения, – Кушнирук

"Укрзалізниця" находится в тяжелом экономическом состоянии. В то же время, из-за непрозрачности тарифообразования и значительных коррупционных рисков к ней нет доверия, поэтому любые ее решения по повышению тарифов сомнительны. Об этом заявил экономист Борис Кушнирук, комментируя инициативу УЗ по повышению тарифа на перевозку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Бориса Кушнирука.

"Скорее всего, повышение это вынужденный шаг. Другое дело, в какой мере мы имеем действительно прозрачную систему как тарифообразования, так и вообще деятельности У"Укрзалізниці". К сожалению, "Укрзалізниця" – это такой черный ящик, в котором разворовываются огромные средства. И для того чтобы говорить о том, что и как делается, нужно видеть, в какой степени сама "Укрзалізниця" работает эффективности максимально. Когда она эффективно работает и говорит: сори, по-другому мы не можем - мы вынуждены соглашаться. А если мы не уверены в этом , это создает большие сомнения", - подчеркнул эксперт.

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Он отметил, что для обеспечения эффективной деятельности УЗ необходимо реформировать и разделить и сделать грузовые и пассажирские перевозки отдельными направлениями. Но это решение можно будет принимать только после победы.

Напомним, недавно появилась информация о намерении "Укрзалізниці" увеличить тарифы на грузовые перевозки на 20%. Год назад, в июле компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь, экономист Андрей Новак заявил, что от повышения тарифа на железнодорожные перевозки наше государство проиграет, поскольку потеряет тысячи субъектов хозяйствования. Поэтому здесь необходимо вмешательство правительства, которое должно обуздать аппетиты "Укрзалізниці".