Золото потеряло свой блеск: цены упали до минимума за последний месяц

В четверг, 15 мая, спотовая цена на золото снизилась на 1,1% – до $3 141,35 за унцию, что стало самым низким уровнем за последний месяц. Причины падения – укрепление доллара, рост доходности облигаций США и снижение спроса на "активы-убежища" на фоне деэскалации торговой войны США – Китай.

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Об этом сообщает Investing.com. На рынке снова сработал классический принцип: как только инвесторы начинают верить в стабильность доллара и финансовых рынков, спрос на "защитные активы", к которым относится золото, снижается.

В результате спотовая цена опустилась до $3 141,35 за унцию – это минимум за последние четыре недели. Контракты с поставкой в июне упали еще больше – до $3 143,67. Ключевым фактором стало укрепление доллара. Перед публикацией новых макроэкономических данных США и выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла инвесторы вновь начали активно покупать американскую валюту. Эту тенденцию усилил рост доходности казначейских облигаций США, что также уменьшило привлекательность золота как актива для сохранения капитала.

К тому же постепенное ослабление торгового напряжения между США и Китаем снизило потребность в инвестициях в "активы-убежища". Рынки возвращаются к более рисковым инструментам, а золото теряет приоритет. Хотя еще несколько недель назад цены на желтый металл обновляли исторические максимумы на фоне геополитического напряжения, сегодня ситуация изменилась.

14 мая цена уже снизилась на 0,5%, а 13-го – стабилизировалась после резкого падения, спровоцированного прогрессом в торговых переговорах. Если позитивные сигналы между Вашингтоном и Пекином сохранятся, это может означать дальнейшее снижение интереса к драгоценному металлу. Дополнительным фактором нестабильности стала реакция на инфляционные данные из США.

Хотя потребительские цены росли медленнее, чем ожидалось, окончательное влияние на политику ФРС еще не определено. Пауэлл должен выступить с объяснением дальнейших действий, что также повлияет на настроения инвесторов. Ситуация с ценами на золото прямо влияет на настроения не только в США, но и на глобальных рынках.

Падение цен на золото сопровождалось и снижением стоимости других металлов, серебро подешевело на 1,6%, платина – на 0,5%. Фьючерсы на медь упали как на Лондонской бирже металлов, так и на рынке США.

Золото, несмотря на падение, все еще остается на относительно высоких уровнях – выше $3000 за унцию. Но аналитики предупреждают: если рынки окончательно поверят в восстановление глобальной экономики и уменьшение геополитических рисков, снижение может продолжиться.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, богатые американцы массово переводят деньги на швейцарские банковские счета, а также скупают золото. Таким образом они хотят защитить свои капиталы от обвала на фондовом рынке, который последовал за пошлинами президента США Дональда Трамп.

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