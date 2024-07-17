Золото никогда не стоило так дорого: цена металла установила новый рекорд

Цены на золото в мире на торгах 17 июля установили новый исторический рекорд, превысив в моменте $2470 за тройскую унцию. В пересчете на цену за килограмм это $79 677, или около 3,3 млн грн.

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Об этом свидетельствуют данные Trading Economics. Рекордный рост произошел на фоне ожиданий рынка, что центральные банки мира будут смягчать денежно-кредитную политику до конца 2024 года, отмечают эксперты портала.

Отмечается, что накануне глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл сказал, что уверенность руководства Федрезерва в достижении целевого уровня инфляции в в 2% за последнее время возросла. Также Пауэлл добавил, что ФРС не будет ждать, пока инфляция опустится до 2% при принятии решения о снижении ключевой ставки.

Аналитики не ожидают, что ФРС снизит ставку на заседании этого месяца. При этом рынок оценивает практически 100% вероятность ее уменьшения в сентябре.

Значительное подорожание золота обычно также связано со сложной ситуацией в глобальной экономике, высокими рисками инвестирования и т.д. Популярность золота традиционно растет в периоды наибольшей неуверенности рынков.

"Золото по-прежнему остается одним из наших любимых активов в 2024 году", – отмечают в BofA Research. Аналитики добавляют, что более низкие процентные ставки по другим активам еще больше повышают привлекательность владения именно золотыми слитками.

"На фоне потрясений в банковском секторе, геополитической напряженности и складывающейся экономической ситуации роль золота как актива-убежища выходит на первый план", – также объясняла старшая рыночная аналитик Всемирного совета по золоту (WGC) Луиза Стрит.

Эксперты считают, что золото продолжит дорожать. "Настроение на рынке фьючерсов на золото очень оптимистичное", – сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее производитель золота из Казахстана "Полиметалл" продал все свои российские активы. Но это не помогло компании вернуться на глобальный рынок – западные бизнес-партнеры все равно отказываются от сотрудничества из-за подпорченной работой в РФ репутации компании.

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