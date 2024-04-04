Цены на золото побили исторический максимум: выгодно ли покупать и сколько можно заработать

За месяц стоимость золота выросла более чем на 11%, и последние три дня регулярно обновляла исторический максимум. Утром 1 апреля цена июньского фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) достигла $2286 за тройскую унцию (1 унция – 28,3 грамма).

Об этом аналитик Алексей Козырев написал в статье для Минфина. Автор отмечает, что для тех, кто сделал "золотую" ставку в 2023 и первом квартале 2024 года, вложения оказались суперприбыльными.

Сколько можно заработать на золоте

В период серьезных потрясений золото оставалось одним из самых надежных инструментов для людей, желающих сохранить свои сбережения в сложные и темные времена. В конце 2023 года и начале 2024 года котировки золота стремительно росли, принося огромную прибыль тем, кто умело инвестировал в этот благородный металл.

Не говоря уже о тех, кто купил золото осенью 2022 года, когда цена "желтого металла" на фоне завершения пандемии COVID-19 ненадолго просела до уровней около $1650 за тройскую унцию или уже в начале октября 2023 года, когда золото ситуативно снизилось до $1825. за унцию. Закрыв свои спотовые контракты в начале апреля 2024 года ($2273,22 за унцию), они получили бы доход соответственно в пределах $623,22 и $448,22 на унцию.

Что будет с ценами на золото осенью 2024 года

По прогнозам аналитика существует три варианта развития ситуации с золотом осенью. А именно:

Отрицательный сценарий

В случае, если глобальные конфликты начнут спадать, а экономика будет восстановлена, цены на золото могут снизиться до уровней $1680-$1950 за тройскую унцию до конца 2024 года.

Положительный сценарий

В случае увеличения военных угроз и обострения геополитической ситуации, спрос на золото может возрасти, подталкивая цены к уровням от $2350 до $2700-$2900 за унцию до конца осени 2024 года.

Самый вероятный сценарий

В случае оставления глобальной проблемы нерешенной центробанки будут продолжать избегать фиатных денег в резервах, что поддержит спрос на золото. Это может привести к росту цен до $2500-$2800 за унцию в 2025 году.

В таких условиях диверсификация активов в виде золота остается рациональным решением для инвесторов, поскольку оно остается стабильным активом в условиях геополитической и экономической нестабильности. Тем, кто решит вложить деньги в золото, следует тщательно рассмотреть все возможные сценарии и сделать свой выбор на основе объективной оценки рисков и возможного дохода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, золото выросло до рекордного уровня на фоне признаков того, что Федеральная резервная система США близится к снижению процентных ставок. Рост также вызван геополитической напряженностью и устойчивым спросом Китая.

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