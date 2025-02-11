Жену главы НБУ Пышного обвинили в рейдерстве: как конфликт с партнершей привел к скандалу и выявил возможные нарушения

В Украине уже несколько дней обсуждают скандал вокруг жены главы НБУ Людмилы Пышной. Соучредительница Art Ukraine Gallery Наталья Заболотная обвиняет Пышную в рейдерстве. В течение нескольких лет женщины в СМИ и на страницах галереи в соцсетях представлялись соучредителями проекта, вместе реализовали благотворительные проекты. Действующий глава НБУ Андрей Пышный публично увлекался деятельностью Заболотной и называл ее "сильным и смелым человеком-явлением". А теперь Заболотная называет супругу Пышного "злом, которое должно быть наказано".

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Однако этот скандал указал и на другие нарушения: расследования СМИ указывают на то, что Пышный мог призвать банкиров принимать участие в благотворительной деятельности галереи, а ТЦ, предоставлявшее помещение за бесценок, имеет обязательство перед Ощадбанком, который ранее возглавлял Пышный.

О том, как конфликт между партнершами галереи привел к масштабному скандалу, читайте в материале OBOZ.UA.

Как все начиналось: от "феномена" до "зла"

"Сильный и смелый человек – это всегда явление. Таким явлением для меня стала Наталья Заболотная. И я такой не один", – писал еще в 2016-м действующий глава НБУ Андрей Пышный. Через несколько лет, как рассказывает Наталья Заболотная, она вместе с Людмилой Пышной решили запустить общий проект.

Во многочисленных публикациях на страницах Art Ukraine Gallery и даже в поздравительных открытках Заболотная и Пышная фигурировали как соучредители галереи. Сотрудничество не отрицает и сама Людмила Пышная. На страничке своей ОО "Відчуй" она написала:

"Весной 2023 года я, как руководитель ОО "Ощути", согласилась на проведение совместной деятельности между ОО "Ощути", ТЦ "Домосфера" (Domosfera) и Фондом гуманитарного развития, который представляла Наталья Заболотная. ОО "Відчуй" заключила Меморандум о проведении благотворительных, культурных и образовательных проектов с ТЦ "Домосфера". У Натальи Заболотной были оформлены отдельные договорные отношения с ТЦ "Домосфера". Результатом нашего благотворительного сотрудничества стали успешные совместные благотворительные проекты, в частности передача оборудования поликлинике национальной детской больницы НДСЛ Охматдет. Сотрудничество ОО "Відчуй" с ТЦ "Домосфера" и Фондом гуманитарного развития / Наталией Заболотной носило исключительно безвозмездный, благотворительный характер и не предполагало никакой коммерческой цели".

Версия Наталии Заболотной: рейдерский захват проекта

Несколько дней назад Наталья Заболотная пришла в ТЦ "Домосфера", где находится их с Пышной галерея, и не смогла попасть в свой кабинет. Оказалось, что продлевать аренду с ней не планируют. При этом в галерею с охранником приехала Людмила Пышная, которая, как утверждает Заболотная, и должна стать следующим арендатором помещения галереи.

"Покушение на рейдерство, совершенное Людмилой Пышной, в одно мгновение разрушило мое дело. Art Ukraine Gallery, которое я основала еще в 2016 году, когда была вынуждена, по известным многим вам причинам, уйти из Мистецького Арсенала, ныне прекращает свою деятельность! Само преступление рейдерства сегодня заставляет меня обратиться к обществу, общественным деятелям, средствам массовой информации, правоохранительным органам и всем неравнодушным расследовать этот прецедент и сделать надлежащие выводы", – заявила она.

Заболотная заявила, что накануне Пышная устроила ей "психологический буллинг", оскорбляла и дискредитировала ее среди "близкого окружения семьи". "Только сейчас я поняла со стороны Людмилы Пышной реальную причину психологического буллинга и обиды в мой адрес, системной дискредитации меня среди близкого окружения семьи, а также среди художников, лидеров мнений и истеблишмента", – заявила она.

"Мне позвонил топ-менеджер управляющей компании торговых центров "Домосфера" и "Атмосфера", и сообщил, что компания больше не желает со мной лично продолжать сотрудничество. Но они не против, чтобы галерея как хороший бренд – оставалась в "Домосфере" и они готовят к подписанию контракт на аренду помещения с Людмилой Пышной – не меняя формат сотрудничества", – рассказывает женщина.

Такие действия Заболотная считает рейдерством. "Зло должно быть наказано. Я называю вещи своими именами. Отобрать мой бизнес, мой социально ответственный кейс – это рейдерство. Давайте рейдеров называть рейдерами. Я призываю всех художников, есть планы у Людмилы, у нее планы большой галеристки", – добавила она.

Версия Пышной: "разница во взглядах"

Конфликт между партнершами произошел накануне "рейдерского увлечения" (так его называет Заболотная). Людмила Пышная отметила, что ее единственный социальный проект – это Благотворительный фонд "Відчуй" и ОО "Відчуй". То есть, фактически она опровергла партнерство, которое на протяжении нескольких лет приписывали ей на странице соцсетей галереи.

При этом проект Art Ukraine Gallery она поддерживала ввиду того, что он был благотворительным. "Художники, скульпторы, которых мы привлекали к этим проектам, также соглашались на сотрудничество в основном по ее благотворительной составляющей. Впоследствии Наталья Заболотная изменила свой подход к партнерству в этом проекте. Разница во взглядах на приоритетность благотворительной составляющей проекта и утрата доверия стали причиной того, что ОО "Відчуй" прекратило сотрудничество с Наталией Заболотной", – заявила она.

То есть вроде бы потому, что Заболотная решила заниматься не только благотворительностью, сотрудничество прекратилось. Пышная утверждает, что она вроде бы не влияла на то, что ТЦ "Домосфера" не захотела продолжать сотрудничество с ФЛП Наталья Заболотная.

"Договорные отношения, которые сложились между двумя субъектами хозяйствования - ФЛП Заболотная и ТЦ "Домосфера" – являются исключительно предметом их юридических договоренностей. Итак, утверждаю, что все обвинения со стороны Натальи Заболотной относительно "рейдерства" арт пространства и любого моего к этому привлечения являются безосновательными. Еще раз подчеркиваю, что ни у меня, ни ОО "Відчуй" нет договорных отношений с ТЦ "Домосфера", кроме указанного выше Меморандума, и не рассматриваем возможности заключения таких соглашений", – заявила Пышная.

Связь галереи с Пышными и возможное влияние на банкиров

На аукционах присутствовали украинские банкиры и бизнесмены, говорится в расследовании "РБК-Украина". Фактически это может свидетельствовать о конфликте интересов. Например, среди покупателей были замечены владелец "Универсала банка" Сергей Тигипко с женой.

По словам бывшего народного депутата Борислава Березы, благодаря участию в таких аукционах, банкиры могли налаживать отношения или даже получить лояльность главы НБУ Андрея Пышного. "Такие истории есть и на Западе, здесь никто никого не удивляет. Все, с кем я общался, подтвердили – да, банкиры приходили, покупали для того, чтобы наладить с ним отношения, поддерживали благотворительные проекты, потому что все знали, кто стоит за фасадом", – добавил он.

Что касается ТРЦ "Домосфера", то известно, что он должен много денег "Ощадбанку", который даже выставлял это здание на аукцион, но продать не смог.

Так, согласно с открытыми данными, в конце сентября прошлого года "Ощадбанк" перевыставил на аукцион ТЦ "Атмосфера", который принадлежит тем же владельцам, что и "Домосфера" – ООО "Компания "Нитеко". 18 октября должен был состояться повторный аукцион по продаже объектов недвижимого имущества и права денежного требования к ООО "Компания "Нитеко", выяснили в "РБК-Украина".

Среди недвижимого имущества компании – ТРЦ "Атмосфера" и четырехзвездочный отель Ramada Encore в Киеве. Однако, торги не состоялись. Согласно с сообщением, причиной отмены аукциона было то, что ни один из трех зарегистрированных участников не заплатил гарантийный взнос в размере 50,9 млн грн, поэтому их заявки на участие были отклонены.

Версия ТЦ "Домосфера": Заболотная платила символическую сумму и хотела заниматься не только благотворительностью

Позиция ТЦ "Домосфера" частично прозвучала в унисон с Пышной. "Решение не продолжать сотрудничество с Наталией Заболотной принято в связи с тем, что ее подход к использованию пространства перестал соответствовать начальной концепции проекта, которая предусматривала исключительно благотворительный формат. Это стандартное завершение договорных отношений, которое не может являться основанием для спекуляций в публичном пространстве", – заявили в компании.

Как отметили в компании, они еще в 2023 году заключили договор о предоставлении услуг по размещению экспозиции с ФЛП Наталией Заболотной, что дало ей возможность организовывать выставки в пространстве под названием Art Ukraine Gallery, функционировавшем в рамках D.HUB. Проект не имел коммерческой составляющей и все его партнеры пользовались пространством на символических условиях. ФЛП Заболотная платила 1000 грн/мес. за пользование площадью более 1700 м² с оборудованием и мебелью.

Пышная говорит, что продолжит поддерживать художников. Продолжит ли свою жизнь благотворительная галерея (которая действительно была одной из самых успешных в Украине), пока неизвестно. Наталья Заболотная ранее возглавляла "Мистецький арсенал" и известна среди художников как успешная галеристка. Людмила Пышная возглавляет ОО "Відчуй", которое создала вместе с мужем. Эта организация занимается реабилитацией, помощью, социализацией, реализацией прав детей и взрослых с нарушением слуха и их семей.