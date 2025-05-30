Жалуются на "плохое" молоко и вымогают деньги: кофейни в Украине массово получают подозрительные сообщения

Владельцы кофеен в Украине сообщают о массовой рассылке сообщений с требованием денег. Некоторые собственники заведений столкнулись с возможной схемой вымогательства: им начали массово поступать идентичные сообщения с требованиями вернуть деньги за кофе, которым авторы таких сообщений якобы отравились.

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Об этом предприниматели сообщили на платформе Threads. Исходя из их данных, как минимум шесть кофеен получили сообщения с практически одинаковым текстом.

Как свидетельствуют опубликованные предпринимателями скриншоты переписок, вероятные злоумышленники начинают писать администраторам и владельцам кофеен о том, что из-за "испорченного молока" якобы возникли проблемы со здоровьем. При этом "жертвы" отказываются принимать извинения в виде комплимента от заведения (например, бесплатный кофе) и требуют перевести им деньги.

Также подозрения в мошенничестве вызывают попытки "жертв" неожиданно звонить продавцам в начале и во время диалога. Это может свидетельствовать о попытках оказать психологическое давление и склонить к решению отдать деньги.

Некоторые бизнесмены признали, что "повелись" на просьбы вернуть деньги. Однако они призывают своих коллег не повторять их ошибок. Кроме того, после получения средств за якобы некачественный кофе собеседники предпринимателей начинают требовать больше денег. "Была в такой же ситуации. Это мошенники. Я повелась и вернула деньги. Вечером они начали писать, что у них кто-то там болен, и чтобы я им одолжила 8 тыс. грн", – рассказала одна из владелиц бизнеса.

Одна из пострадавших также обратилась с жалобой в банк. "Я на них жалобу в банк подала, подвела разговор к тому, что скину деньги, и они прислали карту. Я позвонила в банк и пожаловалась, имея их номер карты", – рассказала предпринимательница.

На данный момент неизвестно, были ли обращения по этому поводу в полицию. Представители правоохранительных органов ситуацию пока не комментировали.

По состоянию на 30 мая, информация продолжает распространяться в соцсетях среди владельцев заведений. Они призывают друг друга быть осторожными и делиться данными о подобных сообщениях.

Как сообщал OBOZ.UA, также украинцы получают мошеннические письма из "налоговой". Если открыть вложенные в письма документы, злоумышленники могут получить удаленный доступ к компьютеру жертвы.

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