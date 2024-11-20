Зарплаты значительно выросли: где и кому в Украине готовы платить более 30 тыс. грн

Средняя зарплата в сфере строительства в Украине составляет 25000 грн. Наиболее оплачиваемыми позициями являются монтажник и главный инженер с заработком от 30000 до 35000 грн.

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Об этом свидетельствуют данные веб-портала для трудоустройства. Сфера строительства остается одной из наиболее динамичных на рынке труда Украины.

В условиях послевоенного восстановления страны спрос на специалистов в этой области растет, что обусловлено необходимостью реконструкции поврежденных объектов, восстановления инфраструктуры и участия в новых инвестиционных проектах. На ноябрь 2024 года средняя зарплата в сфере строительства в Украине составляет около 25 000 грн.

Важно отметить, что за год средний уровень зарплат вырос на 23%, показывая высокую динамику отрасли. Различия в уровне заработной платы зависят от региона, квалификации работника и специфики профессии. Основные категории зарплат:

разнорабочие: от 20 000 грн (+25% роста за год);

от 20 000 грн (+25% роста за год); монтажник: от 30000 грн (+33%);

от 30000 грн (+33%); электрик: от 22500 грн (+25%);

от 22500 грн (+25%); строитель: от 30 000 грн (+20%);

от 30 000 грн (+20%); инженер-конструктор: от 30 000 грн (+20%).

от 30 000 грн (+20%). главный инженер: от 35 000 грн (+17%).

Зарплаты в столице, как правило, выше среднего уровня в стране. В Киеве, например, средняя зарплата составляет 30 000 грн, а для топовых позиций, таких как прораб или главный инженер, она может достигать 45 000 грн. Наибольший спрос на строительных специалистов наблюдается в больших городах – Киеве, Львове, Одессе и Днепре.

Именно эти регионы являются центрами обновительных работ и новых инвестиционных проектов. Львов выделяется наибольшим ростом зарплат, который за год составил 36%. Популярные вакансии:

сварщик: средняя зарплата 27 500 грн.

средняя зарплата 27 500 грн. технологи и проект-менеджеры: от 28 900 до 35 000 грн.

от 28 900 до 35 000 грн. столяры и маляры: 26 000 грн.

Квалифицированные специалисты, такие как монтажники, сварщики, электрики и строители, остаются наиболее востребованными. Учитывая восстановление поврежденных объектов и внедрение современных технологий в строительстве, спрос на этих специалистов будет только расти.

Украинская строительная сфера получает значительную поддержку со стороны международных организаций и инвесторов, активно вовлекаемых в процесс восстановления. Это открывает новые возможности для трудоустройства в регионах, где раньше таких перспектив не было. В то же время отрасль становится более конкурентной, а это означает рост требований к квалификации и профессиональным навыкам работников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинки смогут получить профессиональное образование для традиционно "мужских" профессий, где платят до 40 тыс. гривен. Выучиться по этой специальности они могут бесплатно или с частичной доплатой (которую даже может покрыть работодатель).

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