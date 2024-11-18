Украинок будут бесплатно обучать высокооплачиваемым профессиям: какие зарплаты предлагают

Украинки смогут получить профессиональное образование для традиционно "мужских" профессий, где платят до 40 тыс. гривен. Выучиться по этой специальности они могут безвозмездно или с частичной доплатой (которую даже может покрыть работодатель).

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Как сообщили в Министерстве экономики Украины, участницы государственной программы будут иметь возможность овладеть более 30 профессиями. Обучение женщин будет производиться по заказу работодателя, который обязуется трудоустроить их после завершения курсов.

Заказать обучение работодатель может в центре занятости, а специалисту уже самостоятельно выбирать среди заведений, осуществляющих обучение по профессии, подходящему им. Им будут доступны десятки различных специальностей, в частности:

водитель трамвая, троллейбуса (зарплата до 36 тыс. грн);

водитель погрузчика (зарплата до 39 тыс. грн);

оператор станков с программным управлением (зарплата до 36 тыс. грн);

фрезеровщица (зарплата до 40 тыс. грн);

мастерка по монтажу и обслуживанию систем возобновляемой энергетики и другие (зарплата до 36 тыс. грн).

Центр занятости частично покроет стоимость обучения, выделив до 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (т.е. 30 280 грн. по состоянию на ноябрь 2024 года). Если стоимость обучения превысит эту сумму, работодателю или участнице проекта придется заплатить разницу из собственного кармана.

"Эта программа поможет женщинам освоить новые профессии, где они были менее представлены. Женщины смогут за государственный счет овладеть более 30 профессиями, в том числе и наиболее востребованными среди работодателей. Бизнес получит возможность подготовить для себя необходимых специалистов, недостаток которых он сейчас остро ощущает", – отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины запустило проект по подготовке водителей грузовиков. Заявки подали в 10 раз больше количества доступных мест – свое желание принять участие выразили более 1000 женщин.

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