Зарплаты в Украине пересчитали: сколько теперь платят

Зарплаты в Украине пересчитали: средняя за год увеличилась на 23%. По данным кадровых порталах средняя зарплата в вакансиях составляет 22,1 тыс. грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "С начала 2025 года сохраняется тенденция: ежемесячно размер средней зарплаты увеличивается на 500 грн", – отмечают аналитики work.ua. При этом быстрее всего растут зарплаты в сферах "транспорт и автобизнес" (за месяц на 8% до 35 тыс. грн), "продажи, закупки" (в месяц на 5% до 32,5 тыс. грн), "юриспруденция" (в месяц на 5% до 25 тыс. грн).

По состоянию на 6 мая средняя зарплата в вакансиях составляет 22 123 грн (данные work.ua). Их конкуренты, аналитики rоbota.ua, зафиксировали среднюю зарплату по вакансиям на уровне 22 118 грн. Такое увеличение в статистики кадровых порталах показывает изменение заработных плат для новых сотрудников (ведь фиксируется изменение зарплат в вакансиях).

Работодатели вынуждены предлагать кандидатам больше, иначе находить новых сотрудников не удается. Национальный банк в своих отчетах также отмечает, что именно дефицит кадров является ключевым фактором увеличения заработных плат.

"Проблема нехватки работников хоть и смягчилась на фоне усилий предпринимателей по привлечению к рынку труда лиц, которые ранее были менее представленными на нем (студентов, людей пожилого возраста, ветеранов, людей с инвалидностью), но остается актуальной. Несоответствия между спросом и предложением квалифицированной рабочей силы в условиях восстановления экономики будут обусловливать дальнейшее повышение реальных зарплат (на 3-4% в год в 2025-2027 годах)", - говорится в инфляционном отчете НБУ, опубликованном в конце апреля 2025-го.

Согласно данным кадровых порталов, средняя зарплата за год выросла более чем на 20%. Повышение реальных зарплат демонстрирует показатель уже с учетом инфляции (то есть как растет покупательная способность зарплаты).

Аналитики отмечают еще одно кардинальное изменение на рынке. Еще недавно работодатели в первую очередь искали опытных специалистов, которые готовы сразу приступить к выполнению своих обязанностей. Однако сейчас половина открытых вакансий – для новичков.

Как уже сообщал OBOZ.UA, согласно данным Госстата, в Украине наибольший спрос на квалифицированных рабочих и специалистов с высшим образованием, в частности водителей, слесарей, бухгалтеров, врачей и инженеров. Именно эти категории остаются самыми дефицитными на рынке труда из-за сложности подготовки и нехватки кадров.

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