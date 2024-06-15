Зарплаты некоторым чиновникам сократили в два раза: что произошло

В Украине в результате реформы оплаты труда некоторым чиновникам зарплаты урезали в два раза за счет сокращения размера пенсии. В первую очередь это касается органов центральной власти.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "С начала года моя зарплата упала почти в два раза. Я начальник отдела. У меня была зарплата до 40 тыс., и это со ставкой в 11 тыс. Остальное – премии. Сейчас у меня ставка 19 тыс. грн, но премии ограничили так, что зарплата упала почти вдвое. И я еще начальник отдела, то у меня относительно высокая зарплата. А главные специалисты вместо 25 тыс. зарабатывают теперь 18 тыс. грн и массово увольняются", – рассказал OBOZ.UA сотрудник одного из министерств.

Такое снижение зарплат стало следствием реформы оплаты труда госслужащих, внедренной с 1 января. Раньше органы власти получали бюджет на зарплаты на все штатные должности, но если часть их были вакантными, "лишние" средства могли перераспределять между работниками. В результате у некоторых премии были в разы выше, чем размер оклада.

В Кабмине решили, что это неправильно. Потому повысили оклады и ограничили премии максимальным размером 30%. Для некоторых работников такая ситуация действительно стала выгодной. Однако для большинства это привело к существенному уменьшению заработных плат.

Лучшее положение на государственных предприятиях. Они не зависят от решений правительства о размере заработных плат и потому могут сохранять рыночные зарплаты. Особенно ощущается разница между зарплатами у руководства высшего звена.

И возникает ситуация, когда отвечающий за всю отрасль министр получает 80 тыс. грн и распоряжается бюджетами в десятки миллиардов, тогда как председатель правления государственной компании получает в разы больше и отвечает только за свое предприятие.

Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. К примеру, судьи Верховного суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также прибавка может быть на должность (например, больше зарабатывает председатель). Так, председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.

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