Zara и Bershka внезапно вернулись в Россию: где можно купить вещи из ЕС

В России возобновились офлайн-продажи ушедших из России брендов Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и Oysho. Одежду марок принадлежащих испанской корпорации Inditex начали продавать в сети магазинов молодежной одежды низкого ценового сегмента "Твое".

Об этом сообщили в росСМИ. Бренды представлены только в девяти розничных магазинах (в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тольятти, Волгограде, Нижнем Новгороде и Краснодаре), а их онлайн-заказы и предварительное бронирование невозможны.

По какой именно схеме закупаются и поставляются в Россию товары Inditex group, в компании "Твое" не объяснили. При этом в РФ продолжает действовать разрешение на "параллельный импорт" брендов, покинувших страны-агрессор (включая одежду).

Как бренды Inditex выходили из РФ

До 2022 года российский рынок занимал второе по важности место для Inditex после Испании – на эту страну приходилось 8,5% дохода компании. До выхода из РФ у Inditex было 514 магазинов.

После начала полномасшатбной агрессии против Украины в 2022 году компания продала российские активы и права на 245 точек в стране Daher Group, которая связана с ливанским кланом Дахер, владеющим франшизой Inditex на Ближнем Востоке. Несмотря на отсутствие в договоре пункта об обратном выкупе бизнеса, Daher Group должна будет "немедленно" заключить франчайзинговое соглашение с Inditex, если последняя об этом попросит – это позволит ей быстро вернуться к работе на российском рынке.

Остальные 269 точек закрылись, однако уже в 2022 году одежда брендов Inditex появилась в продаже российских маркетплейсов Ozon и Wildberries.

Ранее гендиректор Inditex Оскар Гарсия Масейрас исключил возвращение брендов группы в Россию на данном этапе. По его словам, решение о возвращении в Россию может быть принято только в "более благоприятной геополитической обстановке, но сейчас условия не те".

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что формально Inditex ушла из РФ, магазины группі продолжили работать под другими названиями. Новые бренды Maag, Dub, Ecru и Vilet заменили Zara, Bershka и другие в 243 магазинах и продают почти ту же одежду и часто с теми же сотрудниками, что и раньше.

