Испанская компания Inditex, которая является владельцем брендов Zara, Pull & Bear, Bershka и других, формально ушла с российского рынка, но магазины продолжают работать под другими названиями с той же одеждой и поставщиками. Компания сохранила возможность вернуться в РФ в любой момент через франшизу.

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Об этом говорится в расследовании Financial Times. В октябре 2022 года Inditex продала свою "дочку" в РФ ливанской семье Дахер, которая имеет франшизы брендов компании на Ближнем Востоке.

Покупатель действует через созданную в ОАЭ компанию Mixed R, которая вскоре после сделки запустила в России новые бренды – Maag, Dub, Ecru и Vilet. Они заменили Zara, Bershka и другие в 243 магазинах и продают почти ту же одежду, с теми же поставщиками и часто – теми же сотрудниками, что и раньше.

Еще до продажи Inditex "влил" в компанию десятки миллионов евро: сначала списал заем на 120 млн, потом предоставил еще 75 млн. По информации издания, это не соответствует типичной бизнес-логике "выхода" с рынка, а больше похоже на временную трансформацию активов. Условия соглашения предусматривают возможность возвращения Inditex на рынок через франшизу сразу и бесплатно, если политическая ситуация изменится.

Загадочную Daher Group, которая якобы приобрела бизнес, в реестрах найти не удалось, зато есть Mixed R DMCC из Дубая, которая владеет всей структурой. На ее веб-сайте обещают "непрерывность модного путешествия", а в маркетинговых кампаниях новых брендов использованы те же локации и даже та же продюсерская компания, которая работала на Zara.

Хотя компания официально отрицает какую-либо причастность к новому российскому бизнесу, документы и кадры в LinkedIn показывают, что часть команды Inditex просто переехала в ОАЭ. Они продолжают работать над коллекциями – уже формально в независимой структуре, которая, впрочем, ориентируется на те же модели, ткани, логистику и даже маркетинговые подходы.

Эксперты считают такую схему типичной для компаний, которые хотят "выйти", но не потерять активы полностью. Она позволяет избежать репутационных рисков на Западе, сохраняя потенциал возвращения после нормализации политической ситуации. К примеру, Inditex оставил за собой право мгновенно возобновить деятельность под брендами Zara, Bershka и т.д., подписав франчайзинговое соглашение с нынешним "независимым" владельцем.

Финансовая отчетность Inditex за 2023 год свидетельствует, что активы в России были классифицированы как "удерживаемые для продажи", но компания продолжала инвестировать средства в операционные расходы. По данным торговой статистики, еще до продажи в РФ было завезено более 800 партий одежды – через ту же семью Дахер.

По информации издания, Zara не единственная компания, действовавшая подобным образом. Но случай с Inditex считается одним из самых продуманных с точки зрения юридических механизмов и логистического воздействия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в апреле 2025 года Россию покинули еще семь международных компаний, среди которых Goldman Sachs, Caterpillar и YKK. Но, несмотря на войну и конфискации, более 2200 иностранных компаний до сих пор поддерживают экономику РФ, что подпитывает бюджет страны-агрессора.

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