Запустят ли в Украине необыкновенную большую стройку: нардеп оценила перспективы создания подземных ТЭС

Создать подземные теплоэлектростанции возможно – однако только построив их с нуля. Ведь закопать уже существующие объекты генерации невероятно дорого. Впрочем, на строительство подземных объектов тоже уйдет много средств.

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Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун ("Голос"). Она отметила: единственный способ защитить большие объекты генерации – системы ПВО.

"Никто не знает, как такие большие объекты генерации защитить, кроме системами противооздушной обороны. Как загнать Трипольскую ТЭС (приведена в качестве примера. – Ред.) под землю? Только построив с нуля. При чем нужны втрое большие инвестиции – ведь нужно еще закопать под землю. Никаких денег мира не хватит, чтобы это сделать", – признала Совсун.

В то же время, отметила она, объекты передачи немного меньше по объемам. И на них строились некоторые укрытия.

"В принципе, они свою функцию немного выполнили. Если бы действительно сломалось все, то света не было бы и сегодня. Очевидно, что после обстрела 26 августа повреждения были и существенные, но тот факт, что система передачи возобновилась в течение 10 дней, свидетельствует о том, что они не были критическими. ... Если бы этих укрытий не было, мы могли бы сидеть без света по 20 часов в сутки", – констатировала нардеп.

Украинцам могут отключать свет по 18 часов в сутки

В то же время, по данным Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), при наихудшем развитии событий зимой украинцам могут отключать свет на 18 часов в сутки. Впрочем, при других условиях общая длительность отключений не будет превышать 4 часов.

Причина же вероятных отключений – результаты обстрелов России украинской энергоинфраструктуры. В связи с этим в ООН попросили РФ немедленно прекратить обстрелы.

"Украинская электропередающая компания объявила в июне, что население ждет тяжелая зима с дефицитом электроэнергии в более чем 30% из-за нехватки от трех до шести гигаватт электроэнергии в часы пик. Эксперты сообщили ММПЧУ, что этот дефицит может привести к отключениям электроэнергии зимой от 4 до 18 часов в день", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время из-за недавних отключений вопрос покупки зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) опять стал актуальным – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства, ведь от его мощности зависит и цена.

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