Задолженность на балансирующем рынке электроэнергии продолжает расти – Укргидроэнерго

Задолженность на балансирующем рынке электроэнергии продолжает расти, в январе этого года она составляет более 400 млн. грн.

Об этом сообщил генеральный директор ПРаТ "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Он объяснил, что компания работает на балансирующем рынке, ведь ее основная задача – сбалансировать энергосистему. Но, по его словам, на этом сегменте есть большая задолженность. Если в конце 2022 года она составляла 4 млрд грн, то к концу 2023 года – уже 8 млрд грн задолженности перед компанией за предоставленные услуги.

Сирота добавил, что сейчас увеличилась плата за ПСО (покрытие компанией разницы в тарифах для населения – Ред). В 2022 году Укргидроэнерго уплатило за него 17 млрд грн, в прошлом году – 24 млрд грн, а только за первые полтора месяца этого года – 4 млрд грн.

"Это большая нагрузка (на компанию – Ред.). При этом имеем не расчеты (на балансирующем рынке – Ред.) среди юридических лиц… В конце прошлого года было принято решение об отключении тех потребителей, которые не платят за потребленную электроэнергию… Потому что неуплата за потребленный товар ведет к тому, что у нас не будет возможности покрывать ПСО и проводить ремонтную компанию", – рассказал энергетик.

Он также констатировал, что за январь на балансирующем рынке электроэнергии снова создается задолженность – более 400 миллионов. "Это большие средства", – убежден Сирота.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 задолженность Укрэнерго перед участниками на балансирующем рынке выросла до 18,4 млрд грн. В то же время, задолженность участников рынка перед Укрэнерго за этот период выросла до 30,6 млрд грн 80% этих долгов генерируют государственные и коммунальные компании: водоканалы, шахты, облэнерго, ВостокГОК, которые не рассчитываются за потребленную на балансирующем рынке электроэнергию.