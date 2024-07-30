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Задержка большая: поезд на важном маршруте сильно опаздывает

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Поезд на популярном направлении из Польши в Украину идет с большим опозданием

Вечером 30 июля поезд на популярном направлении из Польши в Украину идет с большим опозданием. В пути он задержится почти на 1 час.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что поезд №705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пасс. опоздает на 55 минут.

Поезд №705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пасс. опоздает на 55 минут

Таким образом, предварительно, он придет на конечную станцию в 20:52.

Расписание поезда №705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пасс.

В Украине запустили новый поезд

Ранее же "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Одессой. Он будет курсировать в июле и августе. Даты рейсов:

  • 30 июля;
  • 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа.

Отправление из Киева – в 6:03. Прибытие в Одессу – в 13:34.

Из Одессы будет отправляться в 14:20. Прибывать в Киев – в 21:54.

Билеты на рейсы будут доступны в приложении "Укрзалізниці". А кроме того:

  • на сайте;
  • в чат-боте;
  • в кассах вокзалов.

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