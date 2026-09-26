Яйца резко подорожали в Украине: сколько они будут стоить до конца года

В Украине всего за месяц стоимость яиц выросла на 22% – с 59 до 72 грн/десяток. К концу 2026 года стоимость яиц может вырасти до 78–90 грн/десяток.

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Такой прогноз руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка сделал для издания "Украинские новости". "В краткосрочной перспективе ожидается дальнейший постепенный рост цен на яйца. Учитывая рыночные факторы, до декабря-января цены будут колебаться в диапазоне 78–90 грн/десяток. Как показал опыт апрельского пика (85 грн/десяток), этот уровень является ориентировочным потолком при текущей себестоимости и покупательной способности", – рассказал представитель УКАБ Максим Гопка.

Однако эксперты отмечают, что ожидать масштабного кризиса в этом сезоне не стоит, поскольку рынок уже адаптировался к более высокой цене после прошлогоднего роста с 72 до 83 грн/десяток (+15%).

Давление на цены будут оказывать затраты на альтернативную генерацию электроэнергии, затруднения в логистике и нехватка кадров, что снижает рентабельность птицефабрик. Сдерживать стремительный рост себестоимости будут низкие внутренние цены на зерно нового урожая. В таких условиях ожидается умеренная динамика без дефицита.

А по большинству видов курицы, напротив, эксперты отмечают снижение розничных цен по сравнению с соответствующим периодом 2025 года:

куриные бедра – 147,33 грн/кг (-3,4 %);

куриная тушка – 114,25 грн/кг (-5,4 %);

куриные голени – 94,5 грн/кг (-14,1 %);

куриное филе – 244,67 грн/кг (+2,1 %);

"За этот период розничные цены на курицу — бедра, тушку и голени — снизились на 3,4–14,1 %. Однако розничные цены на куриное филе за год выросли на 2,1 %", — комментирует для сайта The Page ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и продовольствия Национального научного центра "Институт аграрной экономики" к.э.н. Наталья Копитец.

Также OBOZ.UA сообщал, что в связи с инфляцией в Украине подорожало много продуктов и товаров. Не стала исключением и сеть McDonald's, где в мае подскочили цены на большинство позиций меню — в зависимости от категории продукта рост составил от 5 до 30 гривен.

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