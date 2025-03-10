Вырастить коноплю в Украине будет проще: что нужно знать о новой системе єКоноплі
В Украине запустили систему єКоноплі, цель которой – усовершенствовать государственную аграрную политику, восстановить лидерство Украины по выращиванию технической конопли и снизить возможные коррупционные риски и риски злоупотреблений. Кроме того, это позволит обеспечить публичность и открытость рынка промышленной конопли.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Глава Минагро Виталий Коваль подчеркнул, что конопля – это высокомаржинальная нишевая культура, которая имеет широкие возможности для переработки.
Содействие развитию конопли в Украине приведет к росту бизнесов, занимающихся посевом, выращиванием и переработкой этой культуры как внутреннего, так и для внешнего рынков. Собственно архитектура системы єКоноплі даст возможность формировать объективные статистические и аналитические данные относительно промышленных конопли.
Для конопляного бизнеса в системе будут доступны следующие модули:
- модуль регистрации субъектов хозяйствования в сфере промышленной конопли;
- модуль регистрации и управления земельными участками;
- модуль посева и урожая;
- модуль лабораторных исследований;
- модуль подъемников и отчетности;
- Интерактивная карта.
Новая система интегрируется с государственными реестрами и системами. А именно из:
- единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;
- государственным реестром прав на недвижимое имущество;
- государственным земельным кадастром;
- информационно-коммуникационной системой является єРослинництво (Государственным реестром сортов растений, пригодных для распространения в Украине; реестром сертификатов на семена и/или посадочный материал).
Для регистрации в реестре необходимо:
- подготовить только КЭП.
- подать заявку через электронный кабинет системы єКоноплі.
Также в Украине значительно упростили деятельность юрлиц, занимающихся производством и переработкой промышленных конопли. В частности, для участников реестра не нужно будет получать лицензии и квоты на выращивание этой культуры.
Как уже сообщал OBOZ.UA, с 3 февраля 2025 года украинские фермеры могут подавать заявки на получение государственной дотации через Государственный аграрный реестр (ГАР). Выплаты будут составлять 7000 грн на корову и 2000 грн на козу или овцу, но только для тех, кто не получал дотаций в 2024 году.
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