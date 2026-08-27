ВСУ "топят" один из крупнейших банков России: акции ВТБ рекордно обвалились после ударов по Ozon и Wildberries

На фоне новых ударов по акциям маркетплейсов Wildberries и Ozon акции второго по величине активов банка в РФ – ВТБ – упали до 49,86 рубля за штуку, что стало для госбанка новым историческим минимумом. Ценные бумаги банка впервые в истории опустились ниже своей номинальной стоимости в 50 рублей.

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Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что всего за один день ВТБ подешевел на 3%, тогда как с начала августа он потерял 11% стоимости, а с начала года – целых 45%.

По сравнению с пиковыми показателями 2015 года банк потерял 88% рыночной капитализации (около 4,7 трлн рублей). И теперь, несмотря на то, что ВТБ владеет активами на 35 трлн рублей и удерживает 8,5 трлн рублей средств физических лиц, его общая рыночная стоимость оценивается всего в 646 млрд рублей ($7,7 млрд).

Убытки маркетплейсов тянут банк вниз

Как отмечают российские аналитики, стремительное обесценение ВТБ напрямую связано с его рискованными инвестициями и кредитами для ведущих российских маркетплейсов:

Wildberries

В конце мая ВТБ заключил соглашение о стратегическом партнерстве с компанией. Вскоре маркетплейс подвергся атакам беспилотников, потерял около трети складских мощностей, а его прямые убытки исчисляются сотнями миллиардов рублей.

Ozon

По данным брокерских аналитиков, ВТБ удерживает пакет акций Ozon в качестве залога по кредиту АФК "Система". На фоне регулярных атак БПЛА по логистическим центрам Ozon его акции с начала лета упали на 45%. Для поддержки ритейлера банку, вероятно, придётся расширять кредитование.

Дефицит капитала и массовые сокращения

Финансовые проблемы ВТБ накапливались в течение длительного времени. Так, доля проблемных активов на балансе учреждения выросла в 1,5 раза – до 14,2%, что на треть превышает средний уровень в российской банковской системе.

Банк был вынужден увеличить резервы под проблемные долги до 66,5 млрд рублей за квартал, из-за чего свободный капитал ВТБ сократился почти до предельного минимума (10,7% при норме не менее 10%).

В результате во втором квартале 2026 года чистая прибыль банка упала на 34% (до 92,6 млрд рублей). А для экономии расходов в конце июля руководство банка объявило об увольнении 10% сотрудников головного офиса.

По оценкам инсайдеров, реальное состояние кредитного портфеля ВТБ ещё более критично, чем показывает официальная отчётность, поскольку банк массово сталкивается с неплатежами по кредитам, выделенным на российское военное производство.

Как уже сообщал OBOZ.UA, эта неделя началась со стремительного падения российского фондового рынка – утром 24 августа индекс "Мосбиржи" обвалился сразу на 2,08% – до 2090,65 пункта. Главным фактором распродажи стала серия ударов, нанесённых Силами обороны Украины по логистической инфраструктуре маркетплейса Ozon.

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