Впервые за четыре года: украинские банки получили рекордную прибыль

В 2024 году доходы украинских банков заметно выросли и за одиннадцать месяцев превысили 175 млрд гривен – больше всего по меньшей мере с 2021 года. В то же время 11 финансовых учреждений (т.е. практически каждое шестое из них) остается убыточным.

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Ссылаясь на данные Национального банка Украины, Опендатабот сообщает, что в целом прибыль банков к уплате налогов в период с января по декабрь составила 175,6 млрд грн. Это на 12% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года и почти в 2,5 раза больше, чем в 2022 году последнему перед полномасштабным вторжением РФ.

Учитывая это, за 11 месяцев прошлого года банки уплатили 44,52 млрд гривен налога на прибыль. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, и в целом больше, чем суммарно за аналогичный период в течение трех последних лет.

Рекордное количество налогов было уплачено в бюджет в ноябре – 7,05 млрд гривен (4,47 млрд грн, то есть 63% из этой суммы, пришлось на банки с иностранным капиталом). Это связано с ростом ставки в последнем квартале с 25% до 50%.

В то же время 11 банков отчитались об убытках на общую сумму 388 млн грн. Таким образом, 18% украинских банков оказались убыточными.

Законопроект о повышении банковского налога с 18 до 25-50% (в разные годы по-разному) президент Украины Владимир Зеленский подписал еще в 2023 году. Предполагалось, что это принесет бюджету страны дополнительно 24-25 млрд. грн. за 2023 год, а в будущем по 6-7 млрд. грн. в год. Рост налоговой ставки будет временным.

В то же время, как уже сообщал OBOZ.UA, в Нацбанке считают, что введение повышенного налогообложения на уровне 50% для банковского сектора может привести к тому, что сразу два государственных банка не будут отвечать требованиям капитала. Поэтому их придется докапитализировать деньгами из бюджета. Впрочем, пока эта норма окончательно не закреплена – законопроект о повышении налогов, в который она "зашита", еще предстоит пройти второе чтение в Верховной Раде и быть подписан президентом.

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