Возраст больше не определяет карьеру: на кого переориентировались работодатели в Украине

Украинский рынок труда изменился: компании ищут не только молодых специалистов, но и людей в возрасте 60+ из-за нехватки кадров и изменения экономических условий. Главным критерием при трудоустройстве становятся не годы, а навыки, обучаемость и гибкость в выполнении работы.

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Об этом сообщила директор Института демографии Элла Либанова в комментарии СМИ. Она подчеркивает, что в настоящее время работодатели заинтересованы в сотрудничестве с людьми 60+, ведь они сохраняют высокую работоспособность.

Украинский рынок труда все больше ориентируется на привлечение людей предпенсионного возраста. Это подтверждает, в частности, решение энергетического холдинга ДТЭК, впервые допустившего женщин к работе в шахтах – такого раньше не случалось. Мировые изменения в возрастных пределах также влияют на рынок труда. По классификации ВОЗ:

до 45 лет – это молодежь;

до 60 лет – средний возраст;

до 75 лет – преклонный возраст;

до 90 лет – старческий возраст;

90+ лет – это долгожители.

Как отмечает Либанова, такая градация кардинально отличается от 30-40 лет назад, и эти изменения могут повлиять на социальную политику, пенсионные реформы и рынок труда.

Что меняется в подходе работодателей

рекрутинг без возрастов: HR-индустрия отходит от возрастных критериев во время найма, фокусируясь на компетенциях и потенциале кандидатов;

HR-индустрия отходит от возрастных критериев во время найма, фокусируясь на компетенциях и потенциале кандидатов; разные форматы работы: популярность приобретает проектная занятость, фриланс, отдаленная работа, позволяющая работать в любом возрасте;

популярность приобретает проектная занятость, фриланс, отдаленная работа, позволяющая работать в любом возрасте; корпоративное обучение: компании инвестируют в обучение персонала, создавая равные возможности для всех возрастов;

компании инвестируют в обучение персонала, создавая равные возможности для всех возрастов; межгенерационные команды: молодые специалисты приносят новаторские идеи, а опытные работники – стратегический взгляд и экспертизу.

"Как вы видите, структура абсолютно отлична от того, что мы видели три-четыре десятилетия назад", – подчеркнула эксперт. По ее словам, изменения могут оказать существенное влияние на социальную политику, в частности на пенсионные реформы, рынок труда и медицинское обеспечение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина, чтобы преодолеть дефицит рабочей силы, вынуждена привлекать трудовых мигрантов из Азии и Ближнего Востока. Основные причины нехватки кадров – массовая эмиграция украинцев, мобилизация и дисбаланс на рынке труда.

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