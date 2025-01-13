Восстановление авиаперелетов в Украине: в одном из аэропортов готовятся к запуску рейсов

Администрация международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого изучает возможности для открытия гражданских авиарейсов до окончания военного положения. Но главное условие для достижения этой цели – обеспечение безопасности.

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Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В аэропорту отметили, что продолжают обеспечивать гражданскую инфраструктуру даже во время полномасштабного вторжения РФ, когда она не эксплуатируется.

"Изучаем возможность открытия рейсов гражданской авиации во время военного положения при условии обеспечения всех требований безопасности для самолетов, пассажиров и инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Для этого руководство аэропорта "Львов" постоянно проводит встречи с международными партнерами, экспертами, участниками авиационной индустрии, авиакомпаниями, правительственными организациями, международными авиационными организациями по безопасности и ассоциациями аэропортов для изучения и поиска путей восстановления гражданской авиации Украины. В связи с этим авиационные эксперты разработали операционный документ эвакуации пассажиров. Кроме того, регулярно проводятся тренировки процедур эвакуации людей.

Также во время действия военного положения в аэропорту оптимизировали штат работников. В результате теперь обслуживающий персонал аэропорта состоит из 30% от численности штата до 22 февраля 2022 года.

"Работники, которые остались, поддерживают соответствующий уровень квалификации и будут готовы во время возобновления полетов обеспечить качественное обслуживание небольшого количества авиарейсов", – пояснили в пресс-службе.

Ранее на Киевском международном экономическом форуме старший партнер компании по управлению рисками Marsh McLennan Криспин Эллисон сообщил, что полеты гражданской авиации в Украине могут возобновиться до конца января 2025 года. Предполагается, что осуществлять их будут самолеты 5 или 6 компаний. Если это произойдет, будет открыт один аэропорт – либо "Львов", либо "Борисполь".

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