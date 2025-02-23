Vodafone закрывает один из своих тарифов: абонентов подключат к более дорогому

Мобильный оператор Vodafone анонсировал закрытие своего тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019. Его абонентов переведут на другой – Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить на 20 грн дороже.

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Об этом сообщили в самом Vodafone. Там отметили:

Закрытие тарифа произойдет 18 марта.

Перевод на новое тарифное предложение будет бесплатным.

"С 18.03.24 Ваш тариф закрывается и будет бесплатно изменен на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас. Как только вы будете переведены в новый тариф, мы еще раз напомним вам его условия в SMS", – говорится в сообщении.

Нынешняя стоимость тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 составляет 230 грн/месяц. Тариф Vodafone SuperNet Pro будет стоить же 250 грн/мес – на 20 грн дороже. За эти деньги абоненты получат:

22 ГБ интернета;

безлимит в сети;

150 минут по Украине;

50 минут в 16 странах.

"Если у вас подключена услуга Год без абонплат, она сохраняется до истечения срока ее действия. Однако вы будете получать пакет услуг уже вашего нового тарифа. В течение 3 дней после изменения тарифа звонки в сети будут бесплатными без дополнительного пополнения, стоимость интернета: 15 грн за каждые 200 МБ (в пределах 20 пакетов до конца суток)", – рассказали в Vodafone.

Как сообщал OBOZ.UA, также Vodafone анонсировал масштабные изменения в своем контрактном тарифе Red Max. С 1 марта его переименуют в Red Unlim, а также изменят стоимость.

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