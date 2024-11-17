Владельцы жилья ощутимо переписали цены на аренду: где больше выросла стоимость

За год аренда однокомнатных квартир в Украине увеличилась в среднем на 8,2%. Наибольшее удорожание наблюдалось в Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях.

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Об этом свидетельствуют данные Госстата. Наибольшее повышение стоимости аренды зафиксировано в трех областях:

Хмельницкая область – рост аренды на 21,2%;

– рост аренды на Черкасская область – повышение цен на 18,3%;

– повышение цен на Черновицкая область – рост стоимости на 15,4%.

Эти регионы отметились наиболее динамичным повышением стоимости аренды, что связано с высоким спросом на жилье из-за миграционных процессов и роста интереса к внутреннему туризму. Если в декабре 2023 года аренда однокомнатной квартиры в Украине в среднем стоила 6605 грн., то уже в октябре 2024 года цена выросла до 7149 грн.

Это свидетельствует о стабильном росте цен, который превышает темпы инфляции в стране. Самые высокие цены на аренду квартир зафиксированы в следующих областях:

Закарпатская область – средняя стоимость аренды составляет 11731 грн;

– средняя стоимость аренды составляет Львовская область – аренда стоит в среднем 11 589 грн.

Закарпатье и Львовщина остаются наиболее дорогими регионами для аренды жилья. Это объясняется высоким спросом туристов и внутренних переселенцев, которые выбирают эти регионы для длительного проживания или отдыха. Самые низкие цены на аренду однокомнатных квартир наблюдаются в южных и восточных регионах Украины:

Херсонская область – средняя стоимость аренды составляет всего 2922 грн;

– средняя стоимость аренды составляет всего Сумская область – цена аренды составляет 3598 грн.

Эти регионы имеют меньший спрос на аренду из-за отсутствия туристической привлекательности и более низкого уровня экономической активности. Основными причинами роста стоимости аренды жилья в Украине являются:

высокий спрос на аренду со стороны внутренне перемещенных лиц: большое количество украинцев вынуждены были переехать в другие регионы из-за военных действий, что создало дополнительную нагрузку на рынок аренды;

со стороны внутренне перемещенных лиц: большое количество украинцев вынуждены были переехать в другие регионы из-за военных действий, что создало дополнительную нагрузку на рынок аренды; уменьшение предложения жилья: в результате военных действий многие объекты недвижимости были повреждены или уничтожены, что существенно уменьшило количество доступного жилья для аренды;

в результате военных действий многие объекты недвижимости были повреждены или уничтожены, что существенно уменьшило количество доступного жилья для аренды; повышение цен на коммунальные услуги: рост тарифов на электроэнергию, газ и тепло заставило владельцев квартир поднимать цены на аренду, чтобы компенсировать возросшие расходы;

рост тарифов на электроэнергию, газ и тепло заставило владельцев квартир поднимать цены на аренду, чтобы компенсировать возросшие расходы; популярность Карпатского региона среди туристов: в Карпатах аренда домов отдыха остается самым дорогим вариантом, особенно в период летнего и зимнего туристических сезонов.

На фоне повышения цен на аренду жилья в Украине растет интерес к приобретению недвижимости за рубежом, в частности, в странах ЕС. По данным международных агентств недвижимости, украинцы составляют 1,75% иностранных покупателей жилья в Испании. Только в 2022 году количество сделок, заключенных украинцами в Испании, выросло на 73% по сравнению с предыдущим годом, а в 2023 году – еще на 133%.

Эксперты рынка недвижимости прогнозируют дальнейший рост цен на аренду, особенно в регионах с высоким спросом на жилье. Ожидается, что цены могут вырасти еще на 5-10% до конца 2024 года, если спрос на аренду будет оставаться на высоком уровне, а ситуация с предложением не улучшится.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве дешевеет жилье на вторичном рынке недвижимости. Так, за последние 6 месяцев (с 16 мая по 14 ноября) цены снизились на 714 грн/кв.м, или 1,23% – со средних 58 136 до 57 422 грн.

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