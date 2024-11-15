Владельцы установили новые цены: в Киеве Украине переписали стоимость квартир

В Киеве дешевеет жилье на вторичном рынке недвижимости. Так, за последние 6 месяцев (с 16 мая по 14 ноября) цены снизились на 714 грн/кв.м., или 1,23% – со средних 58 136 до 57 422 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц цены снизились на 536 грн/кв.м, или почти 1%.

Чаще всего же, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 54 000 грн – 8,3% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

48 000 грн – 7,1%;

45 000 грн – 6,4%;

57 000 грн – 6,2%;

42 000 грн – 6%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 12 000, 15 000 и 18 000 грн. Таких объявлений по 0,2%.

Какие цены по районам Киева

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадрата" колеблется в среднем от 41 344 до 95 081 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 46 973 грн, и за стоимость 1 кв. м. в дорогом районе можно купить более двух в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 41 344 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Святошинский – 52 652 грн;

Оболонский – 54 264 грн;

Дарницкий – 54 605 грн;

Подольский – 56 111 грн;

Днепровский – 56 190 грн;

Голосеевский – 64 621 грн;

Соломенский – 65 545 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 95 081 грн.

А кроме того – в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 77 179 грн.

На первичном рынке ожидается обвал спроса

В то же время, в Украине ожидается существенное снижение спроса на первичном рынке недвижимости. По прогнозам, оно составит 50%. Причина – возможное возобновление массовых отключений света.

Впрочем, это сокращение оценивается как временное, рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний. Там объяснили: спрос может вернуться к предыдущим показателям "сразу после относительной стабилизации энергетики".

"Кроме того, из-за возможных проблем с энергопитанием темпы строительства также могут существенно снизиться. Речь идет главным образом об "активных" объектах на начальных стадиях строительства, которые составляют около 35-40% от всех объектов в стадии возведения", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, это не является признаком кризиса на рынке. Ведь "соотношение покупателей и объектов, на которых будет вестись активная стройка и будут продолжаться продажи, сохранится".

"Никаких признаков анабиоза, новой волны кризиса не будет. Рынок ситуативно "уменьшится", но не остановится", – рассказала директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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