В Украине ожидается обвал на рынке недвижимости: почему спрос на новое жилье может сильно просесть

В Украине ожидается существенное снижение спроса на первичном рынке недвижимости. По прогнозам, оно составит 50%. Причина – возможное возобновление массовых отключений света.

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Впрочем, это сокращение оценивается как временное, рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний. Там объяснили: спрос может вернуться к предыдущим показателям "сразу после относительной стабилизации энергетики".

"Кроме того, из-за возможных проблем с энергопитанием темпы строительства также могут существенно снизиться. Речь идет главным образом об "активных" объектах на начальных стадиях строительства, которые составляют около 35-40% от всех объектов в стадии возведение", – говорится в сообщении.

Впрочем, отмечается, это не является признаком кризиса на рынке. Ведь "соотношение покупателей и объектов, на которых будет вестись активная сводка и будут продолжаться продажи, сохранится".

"Никаких признаков анабиоза, новой волны кризиса не будет. Рынок ситуативно "уменьшится", но не остановится", – рассказала директор по продажам строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Она отметили: дело в том, что кроме электроэнергии существуют и другие факторы, от которых будет зависеть текущий спрос. По ее словам, до конца года потенциальные покупатели будут учитывать:

Регион расположения объекта и уровень сохранности в нем.

Платежеспособный спрос, подчеркивается, сконцентрирован в основном в западном регионе страны. Это в основном Львов, Ужгород, Черновцы, Ивано-Франковск.

Площадь предлагаемой для приобретения недвижимости и стадия строительства.

По словам Бигунец, две трети покупателей интересуются квартирами площадью 35-80 "квадратов" – т.е. 1-2-комнатными – преимущественно эконом и комфорт-класса. Главным образом это жилье на завершающих стадиях строительства или уже введеное в эксплуатацию.

Стоимость и механизмы приобретения жилья.

Более 70% покупателей, отмечается, заинтересованы в приобретении жилья посредством рассрочки от девелопера. При этом, подчеривается, они выдвигают достаточно жесткие требования к программам в рассрочку.

"Это и беспроцентная рассрочка с фиксацией цены, и первоначальный взнос не должен превышать 30-50% от стоимости. К тому же более 20% покупателей потенциально готовы воспользоваться государственной программой "єОселя" (поэтому для них важно, чтобы ЖК или девелопер были аккредитованы в "єОселе"). Только до 10% покупателей готовы приобрести жилье за ​​его полную стоимость", – рассказала эксперт.

Характеристики будущей новостройки.

Более 80% покупателей, отмечается, интересует безопасность проживания в новостройке – закрытая территория, камеры наблюдения, круглосуточная охрана и т.п. Также среди пожеланий – самодостаточный инфраструктурный комплекс, который "должен состоять из детской, спортивной, развлекательной инфраструктуры, иметь бытовые сервисы (отделения, банков, парикмахерские, магазины и т.п.) и достаточное количество парковочных мест".

В целом же, резюмируется, до конца 2024 года ситуация на первичном рынке будет оставаться достаточно напряженной. Однако, подчеркивается, покупатели остаются на рынке, а значит, "говорить о новом кризисе или его углублении не совсем уместно".

"Первичный рынок живет в состоянии стресса уже около 3-х лет. И, несмотря на ожидаемую тяжелую зиму, строительство жилья не остановится. Конечно, новые энергетические вызовы, которые могут предстать перед девелоперами, потребуют от них большей концентрации именно в процессе возведения, а не, например, на рекламе или маркетинге. Ведь непрерывность возведения того или иного ЖК является лучшей рекламой для будущих покупателей", – констатировала Бигунец.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается подорожание недвижимости на первичном рынке. По прогнозам, цены вырастут на 20-25% в гривне, а часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.

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