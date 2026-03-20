Владелец незаконного ресторана пытается затянуть в дело Верховный Суд: здания обязали снести и земли вернуть государству

Дело о незаконном ресторане в Национальном парке "Голосеевский" пытаются затянуть. "Владелец" объекта, сын бывшего начальника милиции Святошинского района Киева Анатолия Миколайца Дмитрий, требует остановить выполнение решения суда. Миколайца обязали вернуть землю в собственность общины и убрать с территории незаконные здания и мусор.

После серии публикаций OBOZ.UA Святошинская окружная прокуратура города Киева подала иск против Миколайца и защитила собственность государства. Дмитрий Николаец проиграл суд первой и апелляционной инстанции, а еще в сентябре прошлого года подал иск в Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда (это последняя судебная инстанция, дело рассматривает судья Светлана Карпенко). Ожидаем, что он так же проиграет и кассацию, несмотря на все попытки тянуть время.

16 марта 2026-го он подал заявление в Кассационный суд с просьбой остановить исполнение решения Святошинского районного суда в Киеве по делу № 759/2826/23. Именно этим решением, которое подтвердил апелляционный суд, незаконный ресторан бывшего милиционера обязали снести, а землю вернуть общине.

При этом в своем заявлении Николаец вместе с адвокатом не нашли никаких новых аргументов. Они заявляют, что при рассмотрении могли быть нарушены сроки исковой давности. При том именно Николаец затягивал процесс – просил переносить судебные заседания, не появлялся в суд. Он годами затягивал рассмотрение дела, а теперь делает все, чтобы так же затягивать и выполнение уже принятого решения.

"По нашему мнению, судами предыдущих инстанций были вынесены судебные решения без надлежащего, полного, всестороннего исследования собранных по делу доказательств и не установленные судами обстоятельства, имеющие важное значение по делу, были приняты на основании недопустимых доказательств. Судами не были применены к указанным правоотношениям сроки исковой давности, поэтому существует реальная возможность изменения или отмены обжалуемых судебных решений в суде кассационной инстанции", – говорится в заявлении.

Главный аргумент – информация о том, что для регистрации использовали фактически сфальсифицированное решение суда на оккупированной территории Луганской области, Николаец опровергнуть не пытается.

Все факты уже установлены

Уже около десяти лет в Национальном парке "Голосеевский" на ул. Украинского Возрождения, 2/1 (бывшая ул. Бударина) работает незаконный ресторан. Этот объект, как и еще полтора десятка объектов в Святошинском районе Киева, сын экс-милиционера Дмитрий Николаец получил благодаря сомнительному решению Брянковского суда Луганской области от 25.10.2010 г. №2-2027. С 2014 года этот населенный пункт находится на оккупированной территории, все дела рассматривались в Лисичанском суде. Оттуда нам ответили, что данных о таком решении нет. А в Едином реестре судебных решений его тоже нет.

Более того, из Соломенской окружной прокуратуры Киева поступила копия электронного письма, в котором судья Брянского городского суда Луганской области Снегирев заявил, что им решение, которым воспользовался Николаец, никогда не выносилось, подпись, содержащая указанный документ - поддельная.

Из полутора десятков объектов Николаец-младший передал один, который расположен в Голосеевском парке, компании ООО "Уют и Ко", единственным владельцем которой был его отец Анатолий Николаец. Когда рестораном заинтересовались журналисты, правоохранители, то ООО переписали на некоего Алексея Львовича Тимошенко.

Якобы по решению Брянковского городского суда Луганской области №2-2027 от 25.11.2010 г. (который имеет признаки поддельного) сыну Анатолия Миколайца Дмитрию перешло полтора десятка объектов.

Вот эти объекты с регистрационными номерами:

913692680000 по адресу ул. Леся Курбаса, 9/1Г;

913682880000 по адресу ул. Леся Курбаса, 7/1;

913675780000 по адресу ул. Бударина (Украинского Возрождения), 3/1

913639280000 по адресу ул. Зодчих, 34-Б;

913633380000 по адресу ул. Зодчих, 34/1;

913616880000 по адресу ул. Академика Ефремова, 1/2;

913598380000 по адресу ул. Туполева, 17/1;

913590380000 по адресу ул. Подлесная, 1/1;

913581380000 по адресу ул. Академика Ефремова, 1/1;

913562380000 по адресу ул. Ирпенская, 63/5;

913549280000 по адресу ул. Академика Ефремова, 1/3;

913535980000 по адресу ул. Владимира Покотило, 3/1а;

913514680000 по адресу ул. Леся Курбаса, 3/1Г;

913667080000 по адресу Бударина 2/1

913648880000 по адресу Бударина 3/2

Также в суде слушается дело и относительно незаконного супермаркета с автостоянкой на той же ул. Украинского Возрождения (бывшая Бударина), 3, недалеко от парка. Там должны были построить доступное жилье, землю под которое Киевсовет отвел еще в 2011 году. Однако семья бывшего милиционера открыла там супермаркет.

Также следует напомнить, что Анатолий Николаец был помощником народного депутата, члена Комитета ВР по вопросам правовой политики Михаила Новикова, с которым они являются кумовьями.

Правда, после наших публикаций Новиков открестился от Миколайца, официально заявил, что никаких "близких отношений" с ним не имеет. А также добавил, что готов поддержать нас в рамках правовых норм в решении проблем и защите интересов территориальной общины.

Сейчас действия Миколайца фактически приводят к расходам бюджетных средств на судебный процесс, цель которого, вероятно, как можно дольше затягивать исполнение решения суда. Кроме того, он продолжает использовать собственность общины, которую уже обязан был вернуть.