УкраїнськаУКР
русскийРУС

Владелец незаконного ресторана пытается затянуть в дело Верховный Суд: здания обязали снести и земли вернуть государству

Александр Литвин
Рынки и компании
4 минуты
165
В Голосеевском парке до сих пор есть ресторан экс-милиционера, который суд приказал снести

Дело о незаконном ресторане в Национальном парке "Голосеевский" пытаются затянуть. "Владелец" объекта, сын бывшего начальника милиции Святошинского района Киева Анатолия Миколайца Дмитрий, требует остановить выполнение решения суда. Миколайца обязали вернуть землю в собственность общины и убрать с территории незаконные здания и мусор.

Видео дня

После серии публикаций OBOZ.UA Святошинская окружная прокуратура города Киева подала иск против Миколайца и защитила собственность государства. Дмитрий Николаец проиграл суд первой и апелляционной инстанции, а еще в сентябре прошлого года подал иск в Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда (это последняя судебная инстанция, дело рассматривает судья Светлана Карпенко). Ожидаем, что он так же проиграет и кассацию, несмотря на все попытки тянуть время.

16 марта 2026-го он подал заявление в Кассационный суд с просьбой остановить исполнение решения Святошинского районного суда в Киеве по делу № 759/2826/23. Именно этим решением, которое подтвердил апелляционный суд, незаконный ресторан бывшего милиционера обязали снести, а землю вернуть общине.

При этом в своем заявлении Николаец вместе с адвокатом не нашли никаких новых аргументов. Они заявляют, что при рассмотрении могли быть нарушены сроки исковой давности. При том именно Николаец затягивал процесс – просил переносить судебные заседания, не появлялся в суд. Он годами затягивал рассмотрение дела, а теперь делает все, чтобы так же затягивать и выполнение уже принятого решения.

"По нашему мнению, судами предыдущих инстанций были вынесены судебные решения без надлежащего, полного, всестороннего исследования собранных по делу доказательств и не установленные судами обстоятельства, имеющие важное значение по делу, были приняты на основании недопустимых доказательств. Судами не были применены к указанным правоотношениям сроки исковой давности, поэтому существует реальная возможность изменения или отмены обжалуемых судебных решений в суде кассационной инстанции", – говорится в заявлении.

Главный аргумент – информация о том, что для регистрации использовали фактически сфальсифицированное решение суда на оккупированной территории Луганской области, Николаец опровергнуть не пытается.

Все факты уже установлены

Уже около десяти лет в Национальном парке "Голосеевский" на ул. Украинского Возрождения, 2/1 (бывшая ул. Бударина) работает незаконный ресторан. Этот объект, как и еще полтора десятка объектов в Святошинском районе Киева, сын экс-милиционера Дмитрий Николаец получил благодаря сомнительному решению Брянковского суда Луганской области от 25.10.2010 г. №2-2027. С 2014 года этот населенный пункт находится на оккупированной территории, все дела рассматривались в Лисичанском суде. Оттуда нам ответили, что данных о таком решении нет. А в Едином реестре судебных решений его тоже нет.

Более того, из Соломенской окружной прокуратуры Киева поступила копия электронного письма, в котором судья Брянского городского суда Луганской области Снегирев заявил, что им решение, которым воспользовался Николаец, никогда не выносилось, подпись, содержащая указанный документ - поддельная.

Из полутора десятков объектов Николаец-младший передал один, который расположен в Голосеевском парке, компании ООО "Уют и Ко", единственным владельцем которой был его отец Анатолий Николаец. Когда рестораном заинтересовались журналисты, правоохранители, то ООО переписали на некоего Алексея Львовича Тимошенко.

Якобы по решению Брянковского городского суда Луганской области №2-2027 от 25.11.2010 г. (который имеет признаки поддельного) сыну Анатолия Миколайца Дмитрию перешло полтора десятка объектов.

Вот эти объекты с регистрационными номерами:

  • 913692680000 по адресу ул. Леся Курбаса, 9/1Г;
  • 913682880000 по адресу ул. Леся Курбаса, 7/1;
  • 913675780000 по адресу ул. Бударина (Украинского Возрождения), 3/1
  • 913639280000 по адресу ул. Зодчих, 34-Б;
  • 913633380000 по адресу ул. Зодчих, 34/1;
  • 913616880000 по адресу ул. Академика Ефремова, 1/2;
  • 913598380000 по адресу ул. Туполева, 17/1;
  • 913590380000 по адресу ул. Подлесная, 1/1;
  • 913581380000 по адресу ул. Академика Ефремова, 1/1;
  • 913562380000 по адресу ул. Ирпенская, 63/5;
  • 913549280000 по адресу ул. Академика Ефремова, 1/3;
  • 913535980000 по адресу ул. Владимира Покотило, 3/1а;
  • 913514680000 по адресу ул. Леся Курбаса, 3/1Г;
  • 913667080000 по адресу Бударина 2/1
  • 913648880000 по адресу Бударина 3/2

Также в суде слушается дело и относительно незаконного супермаркета с автостоянкой на той же ул. Украинского Возрождения (бывшая Бударина), 3, недалеко от парка. Там должны были построить доступное жилье, землю под которое Киевсовет отвел еще в 2011 году. Однако семья бывшего милиционера открыла там супермаркет.

Также следует напомнить, что Анатолий Николаец был помощником народного депутата, члена Комитета ВР по вопросам правовой политики Михаила Новикова, с которым они являются кумовьями.

Правда, после наших публикаций Новиков открестился от Миколайца, официально заявил, что никаких "близких отношений" с ним не имеет. А также добавил, что готов поддержать нас в рамках правовых норм в решении проблем и защите интересов территориальной общины.

Сейчас действия Миколайца фактически приводят к расходам бюджетных средств на судебный процесс, цель которого, вероятно, как можно дольше затягивать исполнение решения суда. Кроме того, он продолжает использовать собственность общины, которую уже обязан был вернуть.

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe