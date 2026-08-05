Varus приобрел одну из крупнейших сетей магазинов по месту жительства: что известно о деталях сделки

Сеть супермаркетов VARUS официально приобрела сеть магазинов "КОЛО", после чего объединенная компания будет управлять 374 магазинами с командой из более чем 9 тысяч сотрудников. Покупателям обещают постепенное расширение ассортимента, новые цифровые сервисы и программы лояльности, при этом сами магазины на первом этапе продолжат работать в привычном режиме.

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О деталях сделки сообщила Ассоциация ритейлеров Украины. Окончательное подписание соглашения состоялось 4 августа 2026 года.

В компании поясняют, что сеть "КОЛО" обладает значительным опытом именно в формате магазинов рядом с домом, который в последние годы демонстрирует стабильный рост. Украинцы всё чаще отдают предпочтение небольшим магазинам рядом с местом проживания или работы, где можно быстро приобрести продукты, готовые блюда и товары повседневного спроса без необходимости посещать крупные супермаркеты.

По словам коммерческого директора VARUS Александра Булгакова, покупка "КОЛО" является логическим продолжением стратегии компании по расширению бизнеса. Он отметил, что команда сети накопила значительный опыт в формате магазинов "рядом с домом", который планируется объединить с возможностями VARUS в сфере закупок, маркетинга, цифровых сервисов и информационных технологий.

В свою очередь генеральный директор сети "КОЛО" Денис Здоренко подчеркнул, что за более чем девять лет компании удалось создать сильный бренд, сформировать эффективную модель работы и достичь годового товарооборота почти 4 млрд грн. По его мнению, объединение открывает новый этап развития сети и позволит масштабировать наиболее успешные решения.

Что известно о сети "КОЛО"

Сеть работает в Украине с 2017 года и сегодня насчитывает 254 магазина в Киеве, Киевской области, Одессе и Одесской области. Ежедневно магазины компании обслуживают более 70 тысяч покупателей, а в самой сети работает более 1100 сотрудников.

Формат convenience store считается одним из самых перспективных направлений современного продуктового ритейла. Его популярность объясняется изменением потребительских привычек, ведь всё больше людей делают небольшие покупки рядом с домом вместо крупных закупок один раз в неделю.

Что изменится после объединения

В VARUS уверяют, что на первом этапе покупатели не почувствуют резких изменений. Магазины продолжат работать в привычном режиме, а интеграция будет происходить постепенно.

Компания планирует объединить логистические системы, закупки, цифровые сервисы и программы лояльности. Также ожидается расширение ассортимента товаров, внедрение новых технологических решений и совершенствование сервиса.

Особый акцент будет сделан на развитии логистики, которая должна обеспечить более эффективные поставки продукции и сокращение затрат. В компании отмечают, что после завершения интеграции клиенты постепенно получат доступ к более широкому выбору товаров, новым акциям, обновленным программам лояльности и современным цифровым инструментам для покупок.

В то же время руководство подчеркивает, что все изменения будут внедряться поэтапно, чтобы избежать перебоев в работе магазинов и сделать переход максимально комфортным как для покупателей, так и для сотрудников. Интеграция также будет проходить в соответствии с требованиями действующего законодательства, а о её основных этапах компания обещает дополнительно информировать партнёров, сотрудников и клиентов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, совладелец Fozzy Group, владеющей сетью "Сильпо", через инвестиционный фонд "Бенефит" получил контроль над сетью "Бадьорый". В результате около 180 магазинов "Бадьорий" переходят под управление "Форы" и будут постепенно интегрированы в её формат магазинов "рядом с домом" без резких изменений для покупателей на старте.

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