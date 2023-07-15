Валютные ограничения приводят к падению уровня реинвестирования в Украине, – СМИ

Из-за валютных ограничений бизнес не может выплачивать дивиденды инвесторам, в результате чего наблюдается заметное падение уровня реинвестирования.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина.

В нем отмечается, что государству критически важно формировать комфортные условия для частного сектора. Поскольку, по оценкам экспертов, именно частный сектор станет основой обновления страны и может привлечь $150 млрд долларов в течение следующих 10 лет.

"Из-за наличия валютных ограничений на сделки бизнес не может даже выплачивать дивиденды инвесторам, из-за чего наблюдается заметное падение уровня реинвестирования", - подчеркнули в материале.

Также отмечается, что дальнейшее движение в направлении либерализации валютных ограничений может стать своеобразным "спасательным кругом" как для украинского бизнеса, так и начала восстановления Украины.

Напомним, недавно Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящий из трех этапов.