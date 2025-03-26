ВАКС утвердил соглашение с фигурантом дела беглеца "слуги народа" Трубицина: что обязался выполнить коррупционер

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с бывшим заместителем директора коммунального предприятия "Киевское наследие", фигурантом дела Трубицына – Дмитрием Ковальчуком. В рамках соглашения он обязался перечислить 1,3 млн. грн. на нужды ВСУ. Кроме того, Ковальчук предоставил обличительные показания по делу депутата Киевсовета Владислава Трубицына ("Слуга народа"), который сейчас находится в розыске.

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Об этом сообщает журналист NabuDaily Олег Новиков. С 1,3 млн грн на нужды ВСУ уже был внесен залог в размере 893 160 грн.

Суд назначил Ковальчуку шесть лет условного заключения с испытательным сроком в один год. Также у него конфисковали два земельных участка в Бориспольском районе Киевской области и запретили занимать государственные должности в течение трех лет.

Подозрения Трубицина

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении Трубицину. Пока его подозревают не только в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, но и в попытке получить $30 тыс. взятки за назначение заместителя директора "Ржаного рынка".

Однако сообщение о подозрении происходило заочно, поскольку еще в мае 2023 Трубицын покинул Украину на основании письма от Главного управления разведки (ГУР). 14 июня НАБУ и САП объявили ему подозрение, а 26 июня он был внесен в розыск Интерпола. 4 июля ВАКС разрешил заочное расследование по этому делу.

Следствие установило, что в начале 2021 года Трубицын вместе со своим помощником Артемом Билинским и приближенным лицом Ильей Лифом выразил просьбу предоставить $30 тыс. при содействии в назначении на руководящую должность в КП "Ржаной рынок".

По данным расследования, депутат Киевсовета оказал значительное влияние на работу этого предприятия, что позволяло ему контролировать кадровые назначения. Он уверял, что на предприятии можно будет проводить "другие действия" в "умных пределах", однако все операции должны были соглашаться с ним лично. Кроме того, Трубицын заявлял, что в Офисе президента есть соответствующий куратор, помогающий решать вопросы, связанные с его деятельностью.

Первое коррупционное дело Трубицина

Трубицына уже имеет статус обвиняемого по делу о получении неправомерной выгоды за размещение МАФов в Киеве. Он был задержан 9 февраля 2022 года на получении взятки в размере 1,39 млн грн.

По версии следствия он вместе с чиновниками коммунальных предприятий организовал коррупционную схему, которая позволяла предпринимателям устанавливать торговые точки в Киеве за взятки. Правоохранители задокументировали переговоры о размещении семи МАФов в разных районах столицы и передаче 1,39 млн грн взятки двумя траншами.

15 февраля 2022 года Трубицын вышел из СИЗО под залог в размере 14,886 млн грн. В октябре 2022 года обвинительный акт был направлен в суд, а в мае 2023 года депутат скрылся за границу. С 5 июня 2023 г. он находится в международном розыске.

Владислав Трубицын – депутат Киевсовета от партии "Слуга народа". До этого он был помощником народного депутата от Партии регионов 7 созыва Александра Фельдмана. Его политическая карьера сопровождалась коррупционными скандалами и обвинениями в злоупотреблении властью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, экснардепка получила условный срок в пять лет и штраф в 68 тыс. грн за незаконное обогащение. Такое же наказание понес ее муж. Для этого Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял соглашение о признании ими виновности.

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