ВАКС отказал в аресте долговых активов ДТЭК по делу 'Роттердам+'

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал следствию в необоснованном аресте долговых обязательств, накопленных государственными компаниями Укрэнерго и Энергорынок перед группой ДТЭК на сумму почти 8 млрд грн. В компании отметили, что арест этих долгов еще больше усложнил бы ситуацию в энергосистеме в преддверии отопительного сезона.

"За более 6 лет досудебного расследования так называемого дела "Роттердам+" не установлен ни один факт совершения преступления, нанесения ущерба или других неправомерных действий, в результате чего дело несколько раз закрывали. Более того, законность его закрытия дважды подтвердил Высший антикоррупционный суд Украины", – говорится в сообщении компании.

В то же время, суд в рамках этого расследования арестовал личное имущество двух работников компании ДТЭК.

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"Все более 6 лет расследования должностные лица ДТЭК шли навстречу объективному следствию – не скрывались и никоим образом не скрывали свою собственность. ДТЭК сделает все возможное, чтобы защитить честь и достоинство своих работников", – подчеркнули в ДТЭК.

Как сообщалось, расследование дела "Роттердам+" длилось почти 6 лет – с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

Трижды законность закрытия дела подтверждал ВАКС, в том числе в апелляционной инстанции. И САП, и ВАКС также подтвердили отсутствие пострадавших по этому делу, соответствующее решение вступило в законную силу.

Невиновность подозреваемых лиц по делу лиц и отсутствие нанесенного ущерба подтверждена десятками экспертиз в том числе государственных.