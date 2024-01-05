Турецкая компания имеет планы на аэропорт "Антонов" под Киевом: что хочет там сделать

Турецкая компания Mabtec Engineering and Consultancy планирует использовать расположенный под Киевом аэропорт "Антонов" для строительства логистического и транспортного узла. Ожидается, что он начнет работать после открытия воздушного пространства Украины. В самой компании надеются, что таким образом им удастся создать основной логистический и транспортный узел во всей стране.

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О намерении Mabtec Engineering and Consultancy сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский. Он отметил: разрабатывают концепцию будущего логистического узла на базе индустриального парка Bucha Techno Garden.

"Турецкая компания Mabtec Engineering and Consultancy, занимающаяся проектированием, реализацией и управлением инженерных проектов, объявила о старте разработки концепцию реконструкции аэропорта "Антонов" на базе индустриального парка Bucha Techno Garden. Планируется строительство современного логистического и транспортного узла, который заработает после открытия воздушного пространства Украины", – говорится в сообщении.

В то же время, в самой компании отметили, что, по их мнению, реконструкция аэропорта "станет важным шагом для послевоенного восстановления" Украины.

Что известно о турецкой компании

Mabtec Engineering and Consultancy занимается проектированием, реализацией и управлением инженерных проектов. В размещенном на ее сайте портфолио указаны многочисленные проекты. В частности, в:

стамбульском аэропорту Сабиха Гекчен;

столице Туркменистана Ашхабаде;

Ираке;

Афганистане;

Азербайджане.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июня-2023 турецкая компания Baykar получила разрешения на производство в Украине беспилотников Bayraktar TB2 и AKINCI SİHA. Ожидается, что их разработка начнется с 2025 года.

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